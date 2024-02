¿Por qué algunas personas prefieren estar solteras? Conozca las posibles razones

Contrario a lo que puedan pensar algunos, la soltería también puede ser una elección y no una situación sentimental obligada por falta de pareja, al igual que si prefieren permanecer la mayor parte del tiempo solos sin tener una interacción social mayor con otros.

Aunque en esta última puede ser un poco más entendible el porqué existe gente que trata de tener la menor interacción posible con los demás, sobre todo con caras nuevas, ya sea por ansiedad o inseguridad social en términos psicológicos, la elección de estar soltero por un largo tiempo a veces no es tan comprensible.



(Le puede interesar: Día del soltero: ¿cuáles son las mejores aplicaciones para tener pareja?).



Sin embargo, hay algunas razones a nivel general por las que hay quienes deciden tomar esta decisión como un determinante inamovible, al menos hasta que encuentren a alguien que rompa con aquella elección, conforme a lo que se tiene pensado para su bienestar afectivo y sin afectar sus intereses.

Facebook Twitter Linkedin

El amor propio puede coexistir con relaciones saludables y empáticas. Foto: iStock

De acuerdo con el psicólogo de la Universidad de Houston, Ivan Young, uno de los primeros motivos es el mantener sentido de la independencia, el no estar anclados a una relación con la que quizá se puedan sentir cohibidos o dependientes, debido al trauma de experiencias pasadas.



"Estar soltero puede ser una experiencia positiva para aquellas personas que sienten que se han vuelto demasiado dependientes de sus parejas y descubren que dejar una relación les da la oportunidad de redescubrir su libertad e independencia", señala el experto es su blog de salud 'Dr. D. Ivan Young, MCC, NBC-HWC'.



Así mismo, el tener espacios de actividades personales para sí mismos es otro factor importante, ya que una vez establecido entre gustos y pasatiempos que no solo le ayuden a sentirse bien consigo mismo, sino también a aprender, las personas no suelen cambiar este tiempo vital.



Una relación implica de bastante dedicación desde sus inicios y si de pronto se encuentran o vienen de una relación con alguien que no respeta o le cuesta entender esta práctica propia, incluso después de conversarlo, el experto afirma que esto obliga a los solteros a mantenerse sin pareja, ya que priorizan sus intereses.



(Siga leyendo: Estos son los mejores planes para solteros en el Día de San Valentín).



Finalmente, también pueden estar satisfechos con su vida sexual sin compromisos afectivos, por ello eligen no tener un vínculo distinto por el momento, de acuerdo un estudio de Geoff MacDonald, profesor de psicología de la Universidad de Toronto.



La investigación indica que el grado en que las personas solteras son felices con su vida sexual predice su satisfacción con el estado de su relación. "Aquellos con mayor satisfacción sexual tienden a reportar menos deseos de casarse y tienen creencias más fuertes de que los solteros pueden ser felices", señala para 'Time Magazine'.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias