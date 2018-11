La supermodelo Adriana Lima le dice adiós a Victoria’s Secret

Esta semana se confirmó lo que por meses parecía solo un rumor. La modelo brasileña Adriana Lima decidió despedirse de la pasarela de la marca de lencería Victoria's Secret, con la cual trabajó durante 19 años. Así lo anunció tras participar en el desfile que la marca grabó este jueves en Nueva York.



Lima fue la encargada de cerrar el Victoria’s Secret Fashion Show 2018, que se llevó acabo en el Hotel Plaza. Los asistentes fueron testigos de la última pasarela de la modelo brasileña con Victoria's Secret.

Lima publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, que acompañó con una recopilación de sus mejores momentos sobre la pasarela de la reconocida marca de lencería.

“Querida Victoria, gracias por mostrarme el mundo, compartir tus secretos y lo más importante, no solo darme alas sino enseñarme a volar. Y mucho amor a los mejores fans del mundo. Con cariño, Adriana”, escribió la brasileña, quien pisó por primera vez la pasarela de Victoria's Secret en 1999, cuando tenía 19 años de edad.



Si bien aseguró hace unos meses que su plan era desfilar para la marca hasta cumplir los 40 años, la modelo anunció su retiro solo un año después de que Alessandra Ambrosio, otro de los ángeles emblemáticos de Victoria’s Secret, se despidiera de la pasarela.



Lima, considerada como "la modelo más sexy del planeta" según la enciclopedia de la moda models.com, es la cuarta mejor pagada en la industria según el último ranking de la revista Forbes.



Su carisma la posicionó como una de las modelos más queridas por los fanáticos de la marca. En sus 19 años de contrato con Victoria’s Secret, la modelo brasileña abrió el famoso desfile anual de la marca en cinco ocasiones y visitó el 'Fantasy Bra' tres veces, convirtiéndose así en la modelo que más veces lo ha lucido.

Si bien aun no se confirma la causa de su retiro, medios especializados especulan que su decisión estaría relacionada con un anuncio que ella misma compartió en su cuenta de Instagram a finales de 2017.



Lima admitió que todos los días se levantaba preocupada por su aspecto, pensando en cómo se ve y en si dicho aspecto resultará aceptable en su trabajo. "En ese momento me di cuenta de que la mayoría de las mujeres probablemente se despierten todas las mañanas tratando de encajar en un estereotipo que la sociedad, los medios de comunicación y la moda imponen", escribió.



En la publicación, la modelo aseguró que esa "no es una forma de vivir" y que no es "física y mentalmente saludable". "Así que decidí hacer ese cambio, no volveré a quitarme la ropa por una causa vacía", concluyó.



Las reservas con las exigencias del mundo del entretenimiento y los modelos de belleza fueron una constante durante su carrera. Lima, de hecho, fue una de las primeras celebridades que siguieron la iniciativa de posar con la cara lavada y sin filtros en sus redes sociales para enseñar cómo son en realidad sus caras sin maquillaje ni Photoshop y reivindicar la belleza natural.

Justamente en su cuenta de Instagram ha explicado los problemas que conlleva su trabajo como modelo tras los focos y que, generalmente, la gente no ve. "Hoy he tenido una jornada de trabajo de 10 horas, haciendo una sesión de fotos con un catarro muy fuerte, sin parar de toser y con un dolor de cabeza horrible (...) Quiero compartir con ustedes la cara oculta de una modelo que trabajó duro y decirles que no soy la única que se esfuerza tanto", escribió Lima en una publicación de febrero de 2016.



Tras la retirada de Lima y Ambrosio, las encargadas de capitanear a las modelos en los desfiles serán Behati Prinsloo y Candice Swanepoel, ángeles desde 2009 y 2010, respectivamente.



