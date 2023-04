Adamari López, quien fungía como presentadora del programa Hoy Día de Telemundo, expresó a través de sus redes sociales que su salida del canal fue de mutuo acuerdo, aclarando las dudas sobre supuestas especulaciones de que había sido despedida sin aviso.



La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores de la actriz, quienes estaban acostumbrados a que los invitara a ver el programa.

(Le puede servir: Diego Guauque celebró su cumpleaños en medio de su lucha contra el cáncer).

La cadena de TV hizo público en un comunicado de prensa que López no haría más parte del elenco del show matutino.



Asimismo, en un video que realizó en los estudios de Telemundo, la mujer confirmó su salida del canal.

“Gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en Hoy día, a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, le dijo a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram.



Desde el año 2012 la también actriz hacía parte del equipo de trabajo del noticiero matutino Hoy Día de Telemundo.

(Le puede ayudar: ¿Dijo que sí? Millie Bobby Brown, de 'Stranger Things', se casaría próximamente).

Por el momento, la conductora de televisión no ha dado mayores detalles sobre las razones por las que salió del canal, pero expresó agradecimiento por lo vivido en ese periodo laboral.



El video compartido por la presentadora ya cuenta con más de 12 mil comentarios y más de 300 mil ‘me gusta’.

Le puede interesar: Los macabros crímenes del asesino de Pozzetto, antes de la masacre en Bogotá).

“Donde vayas vas a ¡brillar!, Si Dios te cierra una puerta es para abrir un portón”, y “lo mejor está por venir, belleza, te mando un fuerte abrazo y disfruta de tus mañanas nuevamente”, fueron las palabras de algunos de sus seguidores en los comentarios de su video.



Adamaris López es una reconocida presentadora y actriz puertorriqueña, famosa por haber actuado en la telenovela 'Amigas y Rivales', y acaparar las portadas de revistas en su momento.

Estuvo casada con el cantante Luis Fonsi, de quien se separó sorpresivamente, y luego se enamoró del entrenador Toni Costa, con quien tuvo una hija, Alaia Costa, en marzo de 2015.

MIGIUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Guitarrista de Mötley Crüe demanda al grupo y revela que 'no tocan en vivo'

Suga de BTS reveló que colaboró con el recién fallecido Ryuichi Sakamoto

Thomas Bangalter reveló por qué se separó Daft Punk y habló de su futuro musical