Yoselyn Porras es la primera mujer con hijos y casada que concursaría en el certamen de Miss Universe, debido a la reciente actualización del reglamento donde se permite la participación de mujeres diversas.



Con 27 años, la costarricense que tiene experiencia en el modelaje y los reinados, luego de concursar en 2011 en Miss Teen Mundial, hace parte de las 10 finalistas que buscan representar a su país en la competencia de belleza internacional.

La reina, que contrajo matrimonio hace cinco años y que tiene una hija de cuatro, tiene la posibilidad de representar a su nación gracias a la nueva modificación en los requisitos del certamen.



Desde este 2023, las mujeres en matrimonio, embarazo, con hijos e incluso divorciadas podrán estar en el concurso sin ninguna prohibición, de acuerdo con la directora de la organización en Colombia, Natalie Ackermann.



“Miss Universe Colombia Org se permite informar a la opinión pública, que la organización Miss Universo notificó la decisión de autorizar la participación al certamen internacional de mujeres que están o han estado de casadas, y/o tengan hijos o se encuentren en estado de gestación”, señaló en un comunicado en agosto de 2022.



A manos de Amy Emmerich, CEO de Miss Universe, se cambiaron algunas de las reglas del juego que impedían la presentación de integrantes que tuviesen algún compromiso marital y fueran madres.



“A pesar de la diferencia de nuestras culturas y creencias, esto permite a todas las mujeres poner su destino en sus propias manos y nos acomodaremos a la próxima Miss Universo en consecuencia”, expresó en una carta a los directores del certamen en cada región.

La responsable por los cambios en la organización Miss Universo se llama Amy Emmerich y desde enero de 2022 es la CEO (Ejecutiva en jefe).



Aquí parte de carta enviada a los directores nacionales donde explica la razón de aceptar madres, embarazadas, casadas y divorciadas. pic.twitter.com/zYB3yN69MC — Miss Coronas (@miss_coronas) August 6, 2022

¿Quién es Yocelyn Porras?



A puertas de cumplir los 28 años, el límite máximo para concursar, la esteticista con estudios en gastronomía tiene la oportunidad de coronarse Miss Costa Rica y representar al país en Miss Universo en su edición número 72.



La participante afirma que ser una mujer que cumple con varios roles de su vida, es un estímulo, en vez de una limitación, y qué el “físico no es lo único para demostrar".



"Ser mamá, esposa, ama de casa, estudiante, tener un carrera y aun así, estar en un certamen de belleza, hace que todo sea integral. Tener marido e hijos no te debe frenar, sino más bien te debe impulsar a participar o anhelar poder cumplir ese sueño que yo siempre he tenido (...) de representar a mi país en un certamen como Miss Universo", señaló Porras en entrevista con 'France 24'.

El próximo 16 de agosto, la organización de Miss Costa Rica definirá entre sus 10 finalistas a la comisionada de su nación 2023-2024. Una corona que se disputará entre estudiantes, comunicadoras, doctoras y enfermeras.

