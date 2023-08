El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En este programa de alta cocina, cada noche los reconocidos participantes, se disputan un lugar en la ‘cocina más famosa de la televisión colombiana’. Reto tras reto, los concursantes deben demostrar sus habilidades gastronómicas en una lucha contrarreloj.

En un reto de eliminación donde los cocineros podían escoger el plato a preparar a su elección, Juliana Galvis, Juan Pablo Barragan, Martha Isabel Bolaños, Diego Sáenz y Daniela Tapia se arriesgaron con sus presentaciones para asegurar su estadía en la competencia.



La preparación de Juliana Galvis no conquistó a los chefs Jorge Rausch, Chris Carpentier y Nicolás de Zubiría, quienes aseguran que “a esta altura de la competencia, presentar un plato crudo es imperdonable”.

Juliana matándose la cabeza por un plato, increíble que sea tan decisivo ese aspecto 😯 #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/kMfArQKKUm — Fernand und Leclerc (@FernandLeclerc1) August 16, 2023

Tras destacar la presentación del plato, ellos aseguraron que la pasta estaba cruda y le faltó salsa, y fue un “gran error el que hizo tomar la decisión, por lo que Juliana Galvis es quien abandona la cocina”.



De inmediato sus compañeros mostraron su gran sorpresa y tristeza, pues la actriz, se destacó por ser amable y ayudar a sus compañeros y rivales. “No pensé que Juliana se fuera a ir, no pensé que a la pasta le hiciera falta tanta cocción” indicó Natalia Sanint.



“Querida Juli, tu plato refleja tu estado de ánimo y el cansancio físico se puede solucionar, pero el mental y el estrés es muy difícil, porque se ve en las preparaciones y en los platos”, le indicó Chris Carpentier.

“De ahora en adelante voy a ver la cocina con mucho amor, ahora entiendo que también podemos transmitir amor preparando alimentos”, dijo Juliana Galvis en su despedida de ‘la cocina más famosa de Colombia’.



“¿Pero cómo es posible esta vaina como es que se va Juliana?”, “me niego a que Juliana se tenga que ir”, “uy no, Juliana cocina mucho. No merecía salir”, “me sorprende y me duele la temprana salida de Juliana Galvis”, “eliminan a Juliana y para el próximo capítulo salen con la misma ropa... al menos cámbienlos”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Jorge Rausch habla de MasterChef y de sus participantes

