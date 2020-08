Polémica por empleada de tienda de ropa que atendía sin tapabocas

"Esto pasa en una tienda de ropa y no cumplen los protocolos de seguridad", escribió el director de radio Alejandro Villalobos en su cuenta de Twitter, en la descripción de un video en el que una empleada de la cadena de ropa Koaj no está usando tapabocas.



El clip, que se hizo rápidamente viral, dura poco más de un minuto y fue subido en la tarde del 20 de agosto. Además, cuenta con más de 600.000 reproducciones y 6.000 'me gusta'.

La grabación empieza cuando un hombre, que no se sabe si es o no Villalobos, le pide explicaciones a la mujer por estar en la caja sin tapabocas.



Ella le explica que "estaba en la bodega", pero él la continúa increpando porque "había gente en la tienda" y porque "estamos en un momento bien delicado", refiriéndose a los estragos causados por el nuevo coronavirus.

Esto pasa en una tienda de ropa y no cumplen los protocolos de seguridad. pic.twitter.com/bCK81uOxuT — Alejandro Villalobos (@alejovillalobos) August 19, 2020

Inconforme con la respuesta de la empleada, el hombre pide hablar con un superior. De inmediato, otra mujer que se identifica como la administradora (quien sí llevaba tapabocas) le responde que su subalterna "ya se lo va a poner".



"¿Se lo va a poner o no?", les dice él, con evidente molestia luego de que las mujeres se quedaran en silencio.



Posteriormente, la administradora le expone que cuando él había entrado su compañera estaba en la bodega y que "no se imagina el calor tan impresionante (que hace en el lugar)".



El video concluye cuando, una vez más, el hombre se queja de la situación.diciendo: "Estamos en una tienda de Koaj en la que no se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad".

Ante el video, hay quienes condenan que la mujer no haya usado los implementos necesarios para proteger su salud y la de los clientes.



"La actitud desobligante de este par de señoras demuestra que la clientela no les importa", escribió la usuaria @soniatitola22.

Total, "Si te cuidas, nos cuidamos todos" ...... La actitud desobligante de este par de señoras demuestra que la clientela les importa un cu..... — Sonia-tito (@soniatitola22) August 20, 2020

No obstante, muchos de los comentarios tildaron el video de "exagerado".



Por ejemplo, Ricardo Arce, periodista de 'Noticias 90 minutos', respondió en otro tuit que "El video sobra y ahora debemos sumar una persona más desempleada. ¡Un llamado era más que suficiente!".

Trabajar con el tapabocas es necesario y parte de los cuidados exigidos que debemos tener. El video sobra y ahora debemos sumar una persona más desempleada. Grabarla era totalmente innecesario. Un llamado era más que suficiente! — Ricardo Arce (@ElGatoArceArce) August 20, 2020

Como Arce, muchos internautas se preocuparon de que el error le costara el puesto a la joven empleada.



Debido al revuelo que causó el caso, Koaj emitió un comunicado aclarando que ambas mujeres "seguirán haciendo parte del equipo de la tienda", pero que reconocen que tienen una "responsabilidad de dar ejemplo"

