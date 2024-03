Por mentira de 'Culotauro', televidentes exigen un castigo ejemplar: 'Qué decepción'

El reality de La Casa de los Famosos Colombia sigue dando de qué hablar. Durante el último episodio de este 2 de marzo, la atención se fijó no solo en la prueba de salvación, sino también en el cumpleaños de Julián Trujillo y 'Culotauro'. Sin embargo, uno de los dos famosos mentía al respecto.

El engaño del participante generó una ola de rechazo e indignación en redes sociales. Así fue como quedó expuesto ante el público.



Camilo Díaz, más conocido como Culotauro, aseguró que su cumpleaños coincidía con el de su compañero Julián, el 2 de marzo. Por esta razón, cuando la producción envió los ingredientes para la torta de cumpleaños de Trujillo, el comediante se mostró triste ante las cámaras al no ser incluido en la celebración.



Los televidentes y los demás famosos de la casa mostraron rechazo ante lo sucedido y le festejaron el cumpleaños al comediante en medio de abrazos y palabras de afecto.

Pero como así si culotauro le confesó a @DianAngel01 en la cena que tuvieron anoche que no esta de cumpleaños que mintio sobre eso, como falsito el man. #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/Mb5MmOd70A — Opinión impopular (@elimpopular1) March 2, 2024

En respuesta a las demandas del público, durante la gala central, el 'Jefe' de 'La Casa de los Famosos' desenmascaró el engaño en vivo al felicitar únicamente a Trujillo y explicar los motivos detrás de la falta de atención hacia 'Culotauro'.



"Todos se han preguntado por qué Culotauro no recibió su kit de cumpleaños. No hay de qué preocuparse, te haré llegar torta y no 10.000 sino 100.000 de chunchullo el 7 de noviembre, que es el día de tu verdadero cumpleaños", sentenció el 'Jefe' mientras sus compañeros no entendían lo sucedido.

#LaCasaDeLosFamososCol | Aunque pensó que su mentira pasaría desapercibida, el jefe desenmascaró a Culotauro y les confirmó a los famosos que todo se trató de una broma del comediante. 🫢🥲



Sigue el minuto a minuto de la gala aquí https://t.co/o4Tkr32yIX y 24/7 por la app de ViX… pic.twitter.com/Zt4y6kssVP — Canal RCN (@CanalRCN) March 3, 2024

Mientras sus compañeros se miraban sin entender, el comediante repetía "Así no era". Finalmente, el 'Jefe' concluyó: "No famosos, qué decepción, cómo se dejan engañar de esa manera".



Tras la revelación, los televidentes no tardaron en reaccionar ante lo sucedido a través de las diferentes redes sociales, algunos de los comentarios fueron: "Deberían darle un castigo", "No veo que le haya puesto un castigo, que lo pongan en la placa", "Julián no se equivoca, Culotauro está cada día más desequilibrado", "Solo por querer opacar a Julián".

