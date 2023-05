Alejandro Sanz es un cantante y compositor español. A lo largo de su carrera ha sido merecedor de 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses por su trayectoria musical. Entre sus canciones más famosas están ‘Mi soledad y yo’, ‘Corazón partío’, ‘Amiga mía’, ‘La fuerza del corazón’ y ‘Cuando nadie me ve’.

Recientemente, el español preocupó a sus seguidores por un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter. Allí expresó que no se encuentra bien y se siente cansado. Expertos en la salud mental analizaron su caso y lo felicitaron por hablar abiertamente de su estado de ánimo.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase (…). Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, expresó el cantante.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

La publicación, que fue compartida el pasado 26 de mayo, reúne más de 234 mil ‘me gusta’ y 14 millones de reproducciones. Varios internautas expresaron que es “normal sentirse así”.

“Te entiendo, maestro”, “Es importante que lo hayas identificado”, “Querido, el amor es la fuerza más grande para afrontar lo que estés pasando”, “A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, qué bueno que lo hayas expresado”, “Te acompaño, sin palabras y en silencio” y “Fuerza”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Psicóloga analiza las palabras de Alejandro Sanz



La psicóloga Pilar Conde, directora de Clínicas Origen, en diálogo con la revista ‘¡Hola!’, explicó que es importante que el cantante Alejandro Sanz haya decidido hablar de su estado anímico porque significa que está buscando ayuda profesional y es consciente de su situación.

La especialista analizó si podía tratarse de un cuadro de depresión y aclaró que se trata de cosas distintas: “Para diagnosticar depresión tiene que haber un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, junto a otros síntomas. Por ejemplo, falta de interés, pérdida de peso, insomnio, fatiga, sentimiento de inutilidad (...). No sería suficiente diagnosticar las causas del cantante con un episodio depresivo”.

La experta indicó a la revista que los estados de ánimos en la mayoría de los casos son “temporales” y tienen que ver con lo que sucede alrededor. Además, hay momentos vitales en los que las personas se sienten más tristes de lo usual, por lo que se pueden tratar de periodos de estrés.

También, uno de los mayores problemas son las altas expectativas que pueden generar frustraciones. La especialista analizó este fragmento del mensaje: “Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o fuego artificial en una noche de verano”. Sobre esto, indicó que es una reflexión profunda de una persona que aparentemente “lo tiene todo”.

Pilar felicitó al cantante por su mensaje, ya que reconoce que su estado emocional no es el mejor y que no siempre se está bien, lo que contribuye a romper el estigma a la hora de hablar de los sentimientos.

La psicóloga explicó que los casos de estado de ánimo bajo se deben tratar de la siguiente manera: “En el caso de que sean reacciones emocionales de decaimiento, mantenidas en el tiempo y no llegan a ser un episodio depresivo, es recomendable la realización de un proceso terapéutico para que la persona pueda gestionarlo”.



Es importante, en todos los casos, no autodiagnosticarse. Lo más recomendable es acudir con su médico cabecera o un especialista experto en el tema para posibles tratamientos y valoraciones.

