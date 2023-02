Las personas reaccionan de diferente manera ante una infidelidad. Quizás la mayoría decide acabar la relación porque es un hecho "imperdonable". Otras ponen distancia de quien fue infiel por un tiempo y después, si ven un genuino arrepentimiento en este, le dan una segunda oportunidad.



Conforme a lo informó Blu Radio, una joven hizo algo muy particular. Tras darse cuenta de que su novio le fue infiel, lo "obligó" a tatuarse su nombre como venganza.

La mujer reveló su 'revancha' a través de un video en su perfil de la red social TikTok, el cual ya es viral.

La joven descubrió la infidelidad en el celular de su novio. Él tenía imágenes y videos de la otra mujer y ni corta no perezosa tuvo la mejor oportunidad para vengarse. Así lo explicó:



“Y resulta que me dice: ‘Oye, acompáñame a un partido de fútbol y de ahí nos pasamos a donde me van a tatuar y yo, la neta, no quería dejar que se tatuara mi nombre (...) Yo estaba consciente que era algo que él ya tenía planeado hacer, pero están de acuerdo que si yo lo enfrentaba y le decía que ya, hasta aquí, pues ya no se iba a tatuar, entonces yo decidí esperarme hasta que el tatuaje estuviera totalmente terminado para poder enfrentarlo y mandarlo a la ...", contó la joven en TikTok.

Esa historia ya supera las 300.000 reproducciones y los 50.000 me gusta en TikTok. Además, según la emisora, en el clip, hay cientos de comentarios.



"Wey, los desquites de los engañas son cada vez más creativos", "Yo hice que mi ex se tatuara para perdonarlo y regresar con él, al final solo se tatuó y ni lo volví a pelar", son algunos de las reacciones.



En algunos comentarios cuestionan la actitud de la mujer y le dicen que simplemente debió terminar el noviazgo. "Es bueno que la gente pague por sus acciones", respondió la joven.



