¡Por fin! Claudette, la novia de ‘Pantera’ lo visitó en ‘La casa de los famosos’

El reality show ‘La casa de los famosos’ se ha convertido en uno de los más vistos en Colombia y Latinoamérica, pues la convivencia de los famosos concursantes, en un lugar donde están aislados por semanas, ha desencadenado grandes momentos que generan controversia.

Desde hace varias semanas, ‘El jefe’, dinamizador de ‘La casa más famosa de Colombia’ permitió el ingreso de un familiar por cada participante, en medio de la dinámica de ‘congelados’, los concursantes pueden recibir a uno de sus familiares y los detalles que estos les lleven al concurso.

Fueron varios los famosos que recibieron la visita de sus seres queridos; sin embargo, ‘Pantera’, un reconocido modelo y deportista que se ha ganado el corazón de sus compañeros, era uno de los famosos más ansiosos por recibir la visita de su amada, Claudette.

Pantera demostró en el transcurso de varios capítulos su emoción y la ansiedad que le generaba ver a su prometida y futura esposa, tanto que aprovechaba las cámaras para pedirle a los televidentes que intervinieran para que él pudiera recibir la visita.

“No he tenido todavía el privilegio de tener a Claudette, acá en 'La casa de los famosos' (…) El corazón se me pone a mil con el miedo de verla, de poder ver a la persona que uno ama”, dijo el entrenador fitness.

En el más reciente capítulo y a pocas horas de que la convivencia de un giro de 180 grados con el ingreso de nuevos personajes a ‘La casa de los famosos’, ‘Pantera’ recibió la visita de su amada y sus compañeros celebraron junto a él.

“No hay necesidad de gritar, mantén la calma, me encanta lo que estás haciendo y eres el hombre que he admirado. Gracias por respetarme, por darme tanto valor y tenerme presente en todo. Estoy orgullosa de ti y no te vayas a mover, te amo mucho. Todo el mundo te está apoyando, todo en mi vida está girando en torno a ti”, dijo la pareja del famoso, que confesó en el show central que no había ido porque le tiene pánico a las cámaras, pero resaltó que ‘el amor todo lo puede’.

Además, se sabe que como detalle que quiere tener con su amada y con la ayuda de su compañera Diana Ángel, componen una canción para la mujer que asegura es el amor de su vida.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

