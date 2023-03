Por casualidades de la vida, dos gemelos que habían sido separados hace 20 años se encontraron nuevamente. El emotivo reencuentro quedó grabado en un clip subido a la plataforma de videos cortos TikTok.

Esta increíble historia surge cuando un joven, por cosas de azar, subió una foto a sus redes sociales y, en ese instante, etiquetó a la persona errónea. Ante su sorpresa, el hombre que había mencionado en su fotografía era idéntico a él.

Estoy a punto de conocer a mi gemelo. Un gemelo que no sabía que tenía. Nos separamos al nacer. Fui adoptado cuando era un bebé y criado como hijo único

Al otro lado, un joven en Idaho, Estados Unidos, una mañana recibió de manera sorpresiva una notificación por parte de la red social Facebook, que le informó que había sido etiquetado en una fotografía.



De inmediato, decidió ponerse en contacto con su hermano para conocerlo y viajó de Idaho a New York para llevar a cabo el inesperado reencuentro que quedó registrado en video.

En el metraje, el joven explica que se encontraba muy confundido: "Era yo, pero no era yo. Era él". Asombrado con el descubrimiento, no dudó en ponerse en contacto con su hermano.

"Hice todo para contactarme con él. Fueron meses de silencio. Hasta que por fin respondió. Conduje todo el camino de Idaho hasta New York. Por fin me encontraré con él".

El emotivo video muestra al joven que está a segundos de encontrarse con su hermano, quien se ve bastante emocionado y nervioso. Al llegar por fin se acerca a su gemelo que estaba de espaldas y, después de 20 años, se abrazan en una conmovedora escena.

Las imágenes del momento han sido compartidas por Luiggi Patiño, un usuario de TikTok, quién deja en evidencia la particular escena que ha cautivado a cientos de usuarios.

Actualmente, el vídeo cuenta con más de 369 mil me gusta y supera los 5,1 millones de reproducciones en la plataforma. Además, tiene más de diez mil comentarios por parte de los internautas, quienes compartieron su punto de vista frente al emocionante reencuentro.



"De verdad se sintió el abrazo", "En realidad ellos se hicieron falta toda la vida", " No deberían separar nunca a un hermano de otro", "Llorar por gente desconocida es mi pasión", “Creo que me hubiera sentido igual si descubro tener un hermano", fueron solo algunas de las reacciones de los usuarios en TikTok.

