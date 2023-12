'Por decisión unánime', ‘Yo Me Llamo Vicente Fernández’ abandona la competencia

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas. En las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.

En esta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Symphony’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escucharon minuciosamente a los siete competidores que lograron asegurar su cupo en la semifinal de 'Yo Me Llamo', ya que en esta etapa de la competencia, cada noche habrá un eliminado.



En el capítulo 84 de la competencia, donde los siete imitadores que avanzaron en esta ronda, se enfrentan entre sí para no ser eliminados, porque cada noche el jurado tendrá que elegir a un imitador que no continuará en la competencia.



Uno de los momentos más controversiales del capítulo de esta noche ocurrió con la presentación de ‘Yo Me Llamo Shakira’, imitadora que muchos consideran como una de las ‘favoritas’ para ganar el programa, los espectadores aseguran que el jurado tiene favoritismos por la imitadora chilena; sin embargo, quedó demostrado que no es así.



“Yo siento que te me agotaste muy temprano. Siento que se te agotó el aire y eso no te puede pasar (...) No sé esta vez qué te pasó (...) A Shakira la he visto horas en el escenario y nunca se agota”, dijo la ‘diva de Colombia’.

Además de la opinión de la actriz colombiana, también el maestro César Escola habló sobre la presentación y dijo: “Daba la sensación de que no llegabas a la nota cuando interactuabas con el público”.

Sin embargo, la imitadora de Shakira no fue quien abandonó la competencia, los miembros del jurado indicaron que por decisión unánime el ‘doble exacto’ que debía abandonar la competencia era ‘Yo Me Llamo Vicente Fernández’.

Al conocerse la opinión del jurado, el imitador se despidió de sus compañeros, del público y los miembros del jurado, agradeciendo por la oportunidad de estar allí. Finalmente, ‘Symphony’ escogió al mejor imitador de la noche, asegurando que ‘Ángela Aguilar’ fue la que más se destacó y se ganó un premio de 5 millones de pesos.

