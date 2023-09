La pasión por un equipo de fútbol de algunas personas trasciende fronteras y lo llevan guardado en el corazón, tanto así que llegan a la vejez amando a ese equipo de fútbol de toda la vida.



Este es el caso del señor de la tercera edad de 90 años, quien es un hincha apasionado del Atlético de Madrid.

En medio de una cena familiar, la nieta del abuelo, Marta Ruiz, le tenía un obsequio preparado, del cual él no sabe nada.



Marta Ruiz le entrega una caja envuelta en un papel y el señor se ve gratamente sorprendido, pues lo recibe con mucho entusiasmo.



Cuando rompe el papel y ve en la caja que está el escudo del Atlético de Madrid, suelta una carcajada de felicidad y se dispone rápidamente a quitar la tapa.

Cuando lo hace, se lleva las manos hacia la cara, reclina su espalda sobre la silla dando un pequeño salto hacia atrás y sonríe abiertamente expresando que el detalle le encantó.



La nieta le ha regalado una camiseta del Atlético de Madrid, con el número 90, edad que el abuelo estaba cumpliendo en el momento del detalle y el cual le estaban celebrando junto a su familia.



El video en TikTok tiene más de mil visualizaciones, 159 ‘me gusta’ y decenas de comentarios sobre lo bello del gesto en su cumpleaños. Esta fue la descripción que hizo la nieta sobre la manera que el abuelo recibió el regalo. "El 90 cumpleaños del abuelo del Atlético de Madrid".

"Si no me regalan eso a mis 90, no quiero nada", "qué tío más grande, encima del Atleti, maravilloso. Deberían de firmársela todos los jugadores", son algunos de los comentarios que destacan el emotivo momento.

El sordociego que siente el fútbol con las manos

