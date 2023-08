En los últimos días, se ha vuelto viral un video de un grupo de cartageneros bailando en una estación de Transcaribe. Pues bien, este baile, llamado ‘vogue’, es todo un ritual de la población LGBTIQ+, y aquí le contamos todo sobre el tema.

El Baile

El ‘Vogue’, o ‘Voguing’, es un baile que nació entre los años 1960 y 1980 en Harlem, Nueva York, y se volvió un ícono de las comunidades LGBTIQ+ latinas y afro de la ciudad.

Según el ‘Imperial Society of Teachers of Dancing’ (ISTD), el estilo fue creado para la participación en los ‘ballrooms’, o ‘balls’, competencias de baile que nacieron en el siglo XIX, pero que ganaron inmensa popularidad a mitad 1900. Sin embargo, no fue hasta 1980 cuando el ‘vogue’ entró a la escena para imponerse como nuevo rey y ser anfitrión de batallas de ritmo y competencias por trofeos.

Su nombre viene de la reconocida revista ‘Vogue’, y consiste en imitar las poses estereotipadas de los modelos de las revistas de moda. Según el ISTD, “el ‘voguing’ da un guiño a la alta costura y al antiguo arte egipcio, que incluía gestos exagerados con las manos.



La cantante estadounidense, Madonna, fue una de las primeras exponentes universales de la expresión artística con su canción homónima, ‘Vogue’.

Vogue en Cartagena

Desde el 2022, el ‘voguing’ llegó a Colombia con mucha fuerza. Sin embargo, un grupo de cartageneros, miembro de la comunidad LGBTIQ+, ha conseguido popularizar la tendencia a través de la red social ‘TikTok’.

Se trata del grupo VogueCtg, que desde mayo de este año ha publicado ensayos, batallas, coreografías de ‘vogue’ y ‘vogue fusión’, que es como le llaman al estilo mezclado con otros géneros, como hip hop o house clásico.



Mali, el coreógrafo principal del grupo, le comentó a ‘El Universal’: “El Vogue es una forma de hacer política, de hacer incidencias, es una forma de expresión y de visibilizarse como cuerpas diversas y transgresoras. El vogue no es solo “girar y caer”, es resistir, es antirracista y una herramienta de transformación social donde caben todas las diversidades. Es recordar que existimos y que podemos ser lo que realmente queramos”.

El grupo ha recibido todo tipo de reacciones: tanto muestras de apoyo como comentarios negativos u homofóbicos. Sin embargo, ellos argumentan que, mediante la danza, solo están defendiendo su libertad de expresión sin hacerle daño a nadie, y que cuando se suben al transporte público no buscan dinero, sino divertirse mientras, de manera inofensiva, protestan y se hacen notar.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO