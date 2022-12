Para el año 2002, una agrupación musical femenina se robaba toda la atención del público colombiano. Se trataba de ‘Escarcha’, que logró ver la luz gracias al programa ‘PopStars’ transmitido por ‘Caracol Televisión’.



Con talento, carisma y creatividad, Carolina Gaitán, Laura Mayolo, Isa Mosquera, Natalia Bedoya y Vanessa Noriega, lograron el sueño de muchos artistas: ganar un aclamado reality, catapultar su carrera artística y alcanzar un volumen de ventas exorbitante en su primer día.

Aunque ‘Escarcha’ logró cosechar grandes éxitos -por ejemplo, grabaron dos CD-, la unión no duró mucho y en el año 2004 todas tomaron caminos separados. Mientras que Vanessa Noriega decidió hacer una vida alejada de los flashes de las cámaras, algunas de sus excompañeras incursionaron en el mundo de la televisión y otras siguieron recorriendo el camino de la música. ¿Cómo lucen hoy en día? A continuación, se lo mostramos.

Carolina Gaitán

Luego de su triunfal paso por ‘PopStar’, Carolina Gaitán se dedicó a construir una consolidada carrera en el mundo de la actuación. Su debut se dio en la telenovela ‘Gabriela, giros del destino’ (2009), del ‘Canal Caracol’, y durante ese año también hizo parte del elenco de ‘Isa TK+’, producción en la que dio vida al personaje de ‘Catalina Bernabeu’.

Aunque su interpretación de ‘Ana Belén’ para la telenovela ‘Alias el mexicano’ la llevó a ser merecedora de una nominación en los Premios India Catalina, al igual que su magistral encarnación de ‘Nelly’ en ‘Las hermanitas Calle’, no fue hasta el año 2016 que salió como vencedora de los Premios Tu Mundo con su papel de ‘Lola Calvo’, la antagonista de ‘Celia’.

Con más de dos decenas de proyectos actorales a sus espaldas, Gaitán es principalmente reconocida por su interpretación de ‘Catalina, la pequeña’ en la producción televisiva ‘Sin tetas sí hay paraíso’, con la que ganó su segundo Premio Tu Mundo -como protagonista favorita con mala suerte-.



Aunque, durante muchos años, se alejó un poco de la música para abrir paso a una prometedora carrera actoral, la realidad es que nunca la dejó del todo: en 2017, por ejemplo, la actriz lanzó un proyecto llamado La Gaita y participó en varias funciones del Teatro Nacional.

Hace tan solo un año, Gaitán formó parte del elenco de la película de Disney ‘Encanto’. Allí realizó la voz de ‘Pepa Madrigal’ e interpretó el éxito musical ‘No se habla de Bruno’, junto al cantante Mauro Castillo. Recientemente, fungió como jurado de ‘Factor X’, un programa de televisión colombiano que se centra en encontrar nuevos talentos en la industria de la música.

Laura Mayolo

La participación de Laura Mayolo en ‘PopStars’ fue tan solo el inicio de una despampanante y exitosa trayectoria como artista. Tras salir victoriosa, junto con su grupo, del aclamado reality, la caleña lanzó temas en solitario y decidió crear su propia agrupación musical: Mojito Lite, que un inicio estaba conformada por Mayolo; Juan Pablo Medina, su esposo; y los músicos Dayhan Díaz y Juan Pablo Rentería.

Con 15 nominaciones -entre Premios Shock, Grammy Latino, Nuestra Tierra y Tu Mundo-, Mojito Lite se convirtió en un fenómeno musical en las emisoras. Temas como ‘Amnesia’, ‘Yo me cuido sola’ y ‘Si te molesta’ catapultaron su camino al éxito, pero también antecedieron la decisiva separación de la banda.

Mojito Lite presenta su álbum 'Solo Los Buenos Momentos'... pic.twitter.com/r8o7Dpxc0h — estereofonica.com (@estereofonica) May 17, 2018

“Llevábamos siete años. Fue un momento muy bello de nuestra carrera, pero cumplió su ciclo. La decisión fue dejar Mojito ahí y continuar con nuestro proyecto”, señaló Mayolo en una entrevista para EL TIEMPO, en 2020.



La separación de la banda, que paradójicamente coincidió con la ruptura con Juan Pablo Medina, no fue un impedimento para que Mayolo siguiese buscando su camino en la música; todo lo contrario, hace un par de años, creó un dúo musical junto con Medina, llamado Laura & Juan.

“En Mojito, la mayoría de composiciones eran de Jorge Luis Piloto, que es un padrino para nosotros. Pero, queremos darnos la oportunidad de crear nuestro proyecto, las historias propias”, señaló la artista caleña en entrevista para este medio. Actualmente es madre de Alegría, una pequeña de un año.

Isa Mosquera

Isa Mosquera fue, quizás, una de las figuras más reconocidas y queridas de ‘Popstars’. Su potente voz, su cautivadora personalidad y su despampanante puesta en escena fueron elementos que enamoraron a todos cientos de televidentes.

Multifacética y enérgica, tras la disolución de la banda, su carrera artística tomó rumbos diversos. Por un lado, debutó como presentadora de programas juveniles de televisión como ‘Franja metro’ -del ‘Canal Capital’-, ‘Empeliculate’, ‘Otra forma’ y ‘Cromosomas’; mientras que por otro, decidió concursar en ‘Latin American Idol’, la versión para Latinoamérica de la franquicia inglesa ‘Idols’.

Aunque no logró hacerse con el anhelado título del reality musical, Mosquera sí logró abrirse paso en la industria televisiva. En el año 2011 dio vida a ‘Luz Dary Landazuri’ en la telenovela colombiana ‘3 milagros’ y tan solo tres años después volvió a aparecer en la pantalla chica en una participación especial para ‘Celia’, producción de la que hizo parte su excompañera de grupo Carolina Gaitán.



Actualmente, y desde hace un buen tiempo, es una de las voces de apoyo en los conciertos de Carlos Vives.

Natalia Bedoya

Natalia Bedoya, al igual que sus exintegrantes de grupo, tampoco ha dejado de estar entre focos, luces y flashes de cámaras. La actriz, cantante y bailarina colombiana se ha mantenido vigente en la industria artística de la mano de memorables papeles en televisión.



‘Ginger’ en la telenovela ‘La mujer en el espejo’ fue el personaje que catapultó su carrera actoral; mientras que ‘Julieta’ en ‘Amores de mercado’, ‘Estrella’ en ‘Victoria’ y ‘Dayanna’ en ‘La viuda negra 2’ fueron interpretaciones actorales que sobrevinieron a su debut.

Aunque la antecede una exitosa carrera en la industria televisa, la música no ha dejado de correr por sus venas. Desde musicales hasta trabajo en solitario, obras de teatro y lanzamientos discográficos, Bedoya no ha parado de figurar en la esfera artística.



“Yo he sido muy obsesiva con la composición. Me parece que es un gran reto componer buenas canciones, porque me ha retado a interpretar esto en repertorios como el clásico y como el folclor colombiano”, señaló Bedoya en diálogo con ‘RCN’.

VALERIA CASTRO VALENCIA

Tendencias EL TIEMPO