El cantante de música vallenata Poncho Zuleta es uno de los artistas más reconocidos de este género en Colombia. Con una carrera de más de 40 años, el famoso ha creado canciones como ‘Tu eres la reina’ o ‘Mañanita de invierno’, las cuales lo han llevado a ser un referente en la cultura colombiana.

Recientemente, Zuleta se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a un video con su supuesto nuevo amor, con quien estuvo disfrutando del Carnaval de Barranquilla.



En la grabación se podía ver al vallenatero bailando con su enamorada. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas es que ella es mucho menor que él y a través de su cuenta de Twitter ha dado indicios de que está bastante enamorado.



(Lea también: DiCaprio está cansado de su fama de salir con mujeres menores).

El también compositor musical de 73 años ha escrito trinos como: “El amor no tiene edad, el amor es para valientes”, “Uno como hombre cuando está enamorado vale por dos” o “Enamorarse día a día es una virtud de la vida”. Estos mensajes parecen indicar que está saliendo con una mujer menor que él.



Por su parte, los fanáticos del artista lo han felicitado en sus publicaciones. “Bendiciones maestro”, “ta enamorado poncho”, son algunos de los comentarios de los internautas.

“El amor no tiene edad, el amor es para valientes” — Poncho Zuleta Diaz (@PonchoZuleta) February 19, 2023

El escándalo de acoso con Karen Lizarazo

En los primeros meses del 2022, la cantante vallenata Karen Lizarazo se vio envuelta en una polémica, pues en un video quedó registrado como Poncho Zuleta la puso bastante incómoda en pleno escenario, pues intentó besarla repetidas veces y ella lo evitaba.



(No deje de leer: Mánager de Silvestre Dangond sufrió accidente).



Por esta situación, el cantante le pidió disculpas públicas no solo a su colega, sino también a todas las mujeres que se pudieron sentir ofendidas con sus actos.



“Hoy quiero ofrecer disculpas muy sinceramente a mi amiga y colega Karen Lizarazo. Una artista admirable. A ella y a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas por lo sucedido en la madrugada del 20 de mayo”, comentó el artista en un video que subió en sus redes sociales.



“Cuando pienso en una mujer, recuerdo a mi madre Carmen Díaz, cuya memoria es sagrada. No puedo concebir nada diferente, sino enaltecer a las mujeres porque son sin duda el eje central de la humanidad”, concluyó.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

‘Blessd’ perdió su celular durante concierto en Barranquilla: ‘Hay recompensa’

Carolina Acevedo y su noviazgo con Lucas Jaramillo, el ex de Cristina Umaña

Las primeras fotos del rostro de Índigo: ¿se parece a Camilo o a Evaluna?

La mujer que quedó embarazada de su esposo 3 años después de que él muriera