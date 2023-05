El cantante de vallenato Tomás Alfonso Zuleta Díaz, más conocido como Poncho Zuleta, en los últimos meses ha protagonizado varios escándalos que lo tienen bajo el ojo público. En junio de 2022, el artista, de 73 años, fue bastante criticado por intentar besar a la fuerza a su colega Karen Lizarazo.



En marzo de 2023, también causó polémica al afirmar que salía con una joven 42 años menor que él, llamada María Marriaga. Luego de un tiempo se dio a conocer que todo era una estrategia publicitaria para dar a conocer su tema ‘La Frunita’.

El nuevo escándalo

El intérprete de ‘Mi hermano y yo’ fue criticado nuevamente debido a que en redes sociales se filtraron unos videos en los que se ve abrazando a una mujer que tendría 50 años menos que él. Además, en diferentes ocasiones intenta besarla en la boca.



Se sabe que la mujer sería Ana Peña, una venezolana de 24 años, que vive en Santa Marta (Magdalena) y en el pasado ya ha sido involucrada sentimentalmente con el vallenatero.



En la grabación se puede ver que la joven le esquiva la boca al cantante en diferentes oportunidades, sin embargo, al final Zuleta logra su cometido y le da un pico en la boca.

Aunque la mujer no parecía incómoda en la situación, varios internautas han criticado los actos del artista.



“Ese señor se aprovecha que lo idolatren para besar a quien se le plazca… Qué tristeza esas mujeres que no se dan a respetar”; “¿Pero por qué siempre bajo presión? ¿Qué necesidad?”; “Viejo pasado y gente aplaudiéndole”; “¡Morbosin volvió a atacar!”; “Después de la frunita ya perdió credibilidad, esto también puede ser marketing”, se lee en los comentarios.



Por el momento, el cantante no se ha pronunciado sobre este hecho y de las reacciones que ha tenido su actuar.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

