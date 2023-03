A sus 39 años, el actor Poncho Herrera logró ser reconocido no solo por su papel de 'Miguel' en la telenovela 'Rebelde', sino por interpretaciones mucho más desgarradoras en películas y series de talla internacional.



No es por nada que el director Luis Estrada lo llamó para su filme '¡Que Viva México!', descrito como una sátira política y social, que se estrenó este 23 de marzo.

Precisamente, para promocionarlo acudió a una entrevista con el diario El País de España, y allí reveló algunos detalles de su paso por Televisa y, por supuesto, de su época como ídolo adolescente.



"Si Luis me habla, yo ahí voy a estar, igual que él se la jugó por mí en algún momento. A mí, Luis me cambió la vida y me cambió la carrera", dijo con seguridad, refiriéndose a cuando apareció en 'La dictadura perfecta'.



Sin embargo, este salto significó que perdiera su trabajo con Televisa, pues, al parecer, no estuvieron de acuerdo con la decisión y había un contrato de exclusividad de por medio.

Así mismo, se refirió a la controversia por no participar en el regreso de RBD, agrupación que se reunió después de 15 años y que pisará Colombia, pues tienen cuatro fechas vendidas en Medellín. Según él, no se avergüenza de su pasado, por el contrario: "Mi pasado me hace la persona que soy en este momento y miro al pasado con mucho cariño, con mucha humildad y con mucho agradecimiento". Pero está tan feliz con sus proyectos actuales que prefiere quedarse así.



Aclaró que no hubo discusiones de dinero y que no se trata de eso, pero que sí es cierto que cuando se rodó la novela todos los integrantes cedieron los derechos de sus personajes y las ganancias no les sumaban a ellos. En sus palabras: "Nosotros no vimos ni un solo peso. Tenía 23 o 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada. La televisora dueña de este proyecto no fue justa".



Puso el ejemplo de una vez que llenaron un recinto de 63.000 personas en Los Ángeles y solo recibió 18.000 pesos mexicanos, lo que hoy en día equivale a un poco más de cuatro millones y medio de pesos colombianos, pero habría que ver en qué año fue para hacer la conversión precisa.



Por último, recordó el cariño que le tiene a sus ex compañeros: "Nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, en momentos alegres y momentos difíciles como cuando fue lo de Brasil", dijo haciendo referencia a la muerte de tres de sus fanáticos en una firma de autógrafos, evento que a día de hoy todavía representa un trauma. Eso es lo que hace que hoy en día pueda alegrarse de los éxitos de Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS