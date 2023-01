Tras el anuncio del regreso a los escenarios que hizo la banda mexicana RBD, miles de fanáticos en Latinoamérica expresaron su emoción de volver a ver a Anahí, Dulce María, Maité Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann juntos e interpretando los éxitos de la banda.



Sin embargo, desde el principio dejaron en claro que Alfonso 'Poncho' Herrera, quien interpretó a Miguel en la telenovela de 2004, no haría parte de la gira.



Mucho se habló sobre los motivos de su ausencia y señalaban a Herrera de no apreciar el papel que lo catapultó a la fama y lo llevó a participar en importantes producciones como ‘Ozark’, ‘Sense8’ y ‘La reina del sur’.



Por eso, el actor se pronunció a través de su cuenta de Twitter.



Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde.

El actor mexicano de 39 años afirmó que se siente orgulloso de su pasado pero que el dinero no motiva todas sus decisiones.



"Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones", escribió.



Y en un hilo de Twitter expuso sus argumentos.

"Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde. De la misma forma que mis compañer@s me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente".



Agregó que "Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo. Y a los fans mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño. Feliz 2023".



El mensaje lo acompañó con un GIF del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, soltando el micrófono, una expresión que se conoce como 'mic drop' y que hace referencia a dejar caer el micrófono al final de un discurso en señal de triunfo.

Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento.



Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 3, 2023

Por ahora, ninguno de sus excompañeros de RBD se ha expresado al respecto.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS