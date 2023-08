Miguel Polo Polo es uno de los congresistas más reconocidos del país, él hace parte de la Cámara de Representantes y constantemente suele hacer fuertes críticas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro.



El representante suele ser muy discreto con su vida personal, sin embargo, recientemente, en una entrevista con Eva Rey reveló varios detalles personales que los ciudadanos desconocían.

En redes sociales, el congresista suele ser atacado por sus opositores con el tema de sus preferencias sexuales. Sin embargo, en los últimos días, sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta oficial de Instagram unas fotos con una mujer, quien sería su pareja sentimental. En las imágenes se les ve muy felices y las acompañó con el mensaje: "Mi amor".



Polo Polo decidió contar más detalles de su vida personal en una entrevista para el programa digital 'Desnúdate con Eva'. En los adelantos que se publicaron en redes sociales, se ve que Eva Rey le hace preguntas sobre su pareja actual.



“Yo la vi y me pareció linda, me encantó porque es igual de toleteada, así como soy yo. Nos fuimos a rumbear y de repente empezó a surgir la química, se quedaba en la casa a dormir después de la rumba y empezó la cosa y la cuestión, ahí surgió la vaina”, contó el congresista.



Estas fueron las imágenes que publicó el congresista, sin embargo, ya no se encuentran disponibles en su Instagram. Foto: Instagram @miguelpolopolo

Durante la conversación, el representante aseguró que actualmente está "muy feliz" con su relación. La periodista española no dudó en preguntarle sobre los comentarios que hacen los internautas asegurando que él es gay. “Yo soy de las personas que aman la esencia de los otros seres humanos”, afirmó.



Al tiempo Eva le preguntó: "Bueno, entonces, ¿hemos probado con chicos?". Ante este interrogante, Polo Polo contestó: "Claro que sí". Luego recalcó que en un primer momento lo “intentó” con las mujeres.



Hola. Me paso por aquí con este primer abrebocas de la entrevista al representante polo polo quien… por primera vez habla de lo q nunca había hablado. Porque no todo es política, eh? Está enamorado?

Es guapa? Es una mujer? Pero no es que él es gay? 😳😰😂 pic.twitter.com/ahjXeL6i4X — desnudateconeva (@desnudateconeva) August 22, 2023

Asimismo, Eva le comentó que si ella fuera su novia estaría muy nerviosa, pues no solo se debe preocupar por las mujeres, sino también por los hombres. “No soy tan morboso, no soy de andar fisgoneando por ahí”, contó.



Para terminar, la española lo cuestionó si en su casa es igual presentar a un hombre que a una mujer, sin embargo, reveló que todavía no es tan fácil. De este modo, Polo Polo acabó con los rumores de su sexualidad y asume este tema con normalidad sin importar los ataques.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

