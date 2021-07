'¿Qué valor agrega usted al país?': la crítica de Polo Polo a Petro

Hace unos días el senador Gustavo Petro aseguró, a través de sus redes sociales, que si su partido llega a la presidencia de Colombia "subirá impuestos solo a 4.000 personas", las más ricas del país, en su propuesta de reforma tributaria.



Un trino que, por su puesto, generó debate. Incluso, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se refirió al tema y manifestó que: “Hay que estudiar con más cuidado este tipo de iniciativas”.



“Hay que tener cuidado en que al soportar todo un recurso tributario no terminemos espantando a esas 4.000 personas jurídicas o naturales que son las que generan la riqueza del país”, sentenció el jefe de cartera.

"En defensa de los 4.000 'ricos'"

Miguel Polo, conocido en redes sociales por apoyar abiertamente al Centro Democrático, también se pronunció frente al tema. De hecho, publicó un video "en defensa de los 4.000 'ricos'", título del clip.



Manifestó que: "Hay que reconocer que los socialistas son expertos en el juego de las palabras: ¡justicia tributaria, justicia social, reivindicación, dignificación!", refiriéndose a otro trino de Petro en el que defendía su idea asegurando que es "una propuesta de justicia tributaria".



Más adelante, Polo dio su explicación y aseguró que el país no cuenta con un listado de las personas más ricas y, aunque lo hubiera, no se podría recaudar 40 billones de pesos.



"Según varios cálculos y varia información de la Dian, en Colombia, el 0.014 % de los colombianos, o sea, 7.000 personas son consideradas millonarias y si juntamos todos los ingresos anuales de esos siete mil millonarios obtendríamos una suma de 27 billones de pesos", declaró.



Tras ese análisis, manifestó que: "Ni expropiándoles el 100 % de los ingresos a estos 7.000 ricos, Gustavo Petro lograría recaudar la suma que él dice en ese irresponsable trino".



EN DEFENSA DE LOS 4000 "RICOS" pic.twitter.com/A8PJiCjgGX — POLO POLO (@MiguelPoloP) July 15, 2021

Además, en el video de cinco minutos, afirma que consultó con expertos en el tema, quienes le contaron que "de 50 millones que existimos en este país, solo 1.6 millones de colombianos pagan renta. De esos, solo 7.000 personas pagan el 18 % de todo lo que recauda el estado por concepto de ese impuesto".



Razón por la cual, considera que se debería "bajarle los impuestos a esos siete mil ricos, pues entre todos ellos generan millones de empleos y le entregan valor a la economía".



En ese sentido, preguntó tajantemente: "¿Qué valor le aporta usted al país senador Petro a parte de hablar mentiras y basura?".



Según el joven cartagenero, para obtener 40 billones de pesos se tendría que elevar el impuesto al patrimonio del 1 % al 35 %, cobro que considera "un robo".



"Eso es algo confiscatorio y es un robo a mano armada. En tan solo tres años, el Estado se habría devorado la mitad de la riqueza de estas 7.000 personas y, en 10 años, ya no habría patrimonio privado en el país", señaló.



Finalmente, fue enfático en que: "Solo a un populista se le ocurren estas barbaridades. Más aún, teniendo en cuenta que en casi todos los países del mundo se ha eliminado el impuesto al patrimonio porque es un impuesto que promueve la pobreza y es ridículo seguirle cobrando a la gente por las cosas que ha logrado conseguir", concluyó.



Pero... ¿Qué dicen los analistas?

El diario Portafolio consultó a expertos, aseguraron que si bien la medida propuesta por Petro no sería suficiente para el déficit fiscal que tiene el país, sí es necesario reducir los beneficios tributarios a quienes cuentan con mayores ingresos.

"Lo que sabemos de esas 4.000 personas, incluso si se asume que esas 4.000 incluyeran a personas jurídicas, es que su ingreso no nos da para un recaudo suficiente para solucionar absolutamente todos los problemas fiscales del país sin llegar a tarifas desatinadamente altas e incluso confiscatorias que nadie quisiera”, explicó María Fernanda Valdés, PhD en economía y coordinadora para la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol).



Además, la experta señaló que, según datos del World Inequality Database, “el grupo de colombianos de más altos ingresos no solo acumula una altísima porción de los ingresos del país, sino que paga tasas irrisorias", por lo cual sí se debería subir los impuestos a los dividendos y al patrimonio.



"Se deben aumentar los impuestos al patrimonio, a las ganancias ocasionales y a los dividendos porque las personas de más altos ingresos no reciben ingresos laborales, y parte de ellos se benefician de unas reglas más laxas para estos ingresos", concluyó Valdés.

