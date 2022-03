Continúa la polémica en redes sociales tras las declaraciones de Miguel Polo Polo contra el comediante y actor Alejandro Riaño.

Esta vez, el aspirante a la Cámara de Representantes aseguró enviará una carta a Netflix, junto a sus abogados, para que saquen de la plataforma la serie de Juanpis González.

Todo inició con un video en el que Miguel Polo Polo anunció que demandará a Alejandro Riaño por los comentarios que hizo su personaje, Juanpis González, en un episodio de 'The Juanpis Live Show'.



"Robar es jodido, Polo Polo mire cómo lo hace. Es un negrito ahí muy chévere, del Centro Democrático... Y es pobre, negro y gay", expresó 'Juanpis' en medio de una entrevista con el actor Omar Murillo.



Frente a esto, el joven se defendió y reveló que ya tiene un grupo de abogados trabajando en el caso, con quienes redactó una carta dirigida a Netflix para que retiren la serie de Juanpis González, pues consideran que es una acción necesaria para "castigar a los racistas".

Con mis abogados presentaré una carta formal a la empresa @NetflixLAT para que retire la serie de Alejandro Riaño de su plataforma digital. A los racistas se les castiga por el bolsillo ¡La discriminación ni en juego! Dejaremos el precedente — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) March 3, 2022

Aunque no mencionó el nombre de sus abogados, se rumora que su apoderado sería Abelardo de la Espriella, quien, curiosamente, participa en la serie en cuestión como el fiel abogado de la familia de Juanpis González. Además, también ha hecho parte de los entrevistados en 'The Juanpis Live Show'.



Sin embargo, Abelardo de la Espriella no ha confirmado que sea él quien lleva el caso. Pero sí se ofreció como conciliador entre Miguel Polo Polo y Alejandro Riaño.



"Conozco a Miguel Polo Polo y a Alejandro Riaño; son dos ciudadanos en discordia: si, como conciliador, puedo aportar, ahí estaré. Siempre he dicho que el mejor pleito es el que se evita y deja a las partes satisfechas. ¿Nos tomamos un café después del 13 de marzo?", escribió en su cuenta de Twitter.



Conozco a @MiguelPoloP y a @AlejandroRia; son dos ciudadanos en discordia: si, como conciliador, puedo aportar, ahí estaré. Siempre he dicho que el mejor pleito es el que se evita y deja a las partes satisfechas. ¿Nos tomamos un café después del 13 de Marzo? (A.D.L.E) — DE LA ESPRIELLA Lawyers (@DELAESPRIELLAE) March 3, 2022

Por su parte, Alejandro Riaño manifestó que no hará ningún pronunciamiento frente a las acusaciones de Polo Polo, entre otras cosas, porque no está dispuesto a hacerle campaña política.



"Estoy tan feliz en mi vida, haciendo tantos proyectos, y tantas cosas buenas, que no voy a caer en estupideces para hacerlos visibles y que ganen votos. Hace mucho sé cómo trabajan", escribió en su cuenta de Twitter.

El 14 de marzo con mucho gusto digo lo que pienso. Yo no le voy a hacer campaña a NADIE. 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ feliz día. — Alejandro Riaño (@AlejandroRia) March 3, 2022

