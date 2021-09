La nueva (¿y escalofriante?) mascota de Polilla

Si usted tiene ‘musofobia’, es decir un miedo desproporcionado a las ratas, es mejor que no siga leyendo, porque las siguientes imágenes le pueden quitar un poco de paz. Sin embargo, queda claro que el reconocido humorista Nelson Polanía, conocido como ‘Polilla’, no sufre de ese transtorno.



Esto, porque recientemente presentó a través de sus redes sociales al ‘Señor Tobías’, una enorme rata de color café, que además ‘actúa’ junto al comediante en la película ‘No me echen ese muerto’, de Take One producciones, que se estrenará en los próximos días y de la que hacen parte 'La gorda Fabiola', Jessica Cediel e Iván Marín entre otros.

En el video se ve a ‘Polilla’, muy cómodo dejando que el no tan pequeño roedor le recorra las manos, los brazos e, incluso, intente colarse por debajo de la camisa del humorista, mientras una mujer alaba la “belleza de la mascota”.



Aquí se pueden ver las imágenes.

Según informa el portal Fimaffinity.com, la película de la que hará parte ‘Tobías’ se estrenará el próximo 8 de octubre en la plataforma de streaming Amazon Prime.



La trama de esta comedia girará en torno a la muerte en vivo y en directo de Javi, un youtuber famoso por hacerle bromas pesadas a su esposa. “Sin embargo, será la muerte la que se burlará de Javi al no llevarlo ni al cielo ni al infierno, sino dejándolo como un espíritu errante dentro de las 4 paredes de su casa, en donde tendrá que convivir con su esposa Martina, quién desafortunadamente para ella, será la única que lo puede ver”, señala la reseña.



Vea aquí el trailer se esta película colombiana.