‘Polilla’ confiesa que se ha querido separar 3 veces de la 'Gorda' Fabiola por crisis

Nelson Polanía y Fabiola Posada son una de las relaciones de famosos en Colombia que se consideran estables, algo que es respaldado por los más de 25 años que llevan juntos.

En redes sociales, se ve como los humoristas comparten contenido en pareja expresándose amor, que impulsa a los internautas a elogiarlos.



“Tan bellos”, “Siempre hermosos”, “Bellos se les quiere y admira por su gran trabajo de hacer reír”, “Regios”, “Dios los bendiga, hermosa pareja”, “Tan hermosos”, “Qué lindos los tortolitos”, fueron algunas reacciones vistas en varias publicaciones.

Sin embargo, no todo sería bueno en la relación, así lo confirmó ‘Polilla’ al contar que en el matrimonio se han presentado algunos obstáculos.



A través de una entrevista dada al programa ‘Lo sé todo’, Nelson Polanía confesó que en tres oportunidades ha estado por separarse de la ‘Gorda’ Fabiola.

“Como todo, hemos tenido problemas, nos hemos estado a punto de separar tres veces”, dijo el hombre, de 51 años.



Seguidamente, destacó por qué aún siguen juntos: “Hemos hablado y ha superado el amor y las cosas y todo lo que nosotros hemos vivido”.

La ‘Gorda’ Fabiola tuvo curioso encuentro con la Policía

La comediante llamó la atención en redes sociales gracias a una publicación que realizó en su perfil de Instagram, en el que suma más de 1,2 millones de seguidores.



Según lo visto, Fabiola Posada iba en carro con su hija, Alejandra Valencia, por las calles de Bogotá cuando fueron detenidas por la Policía de Tránsito para hacer un control de alcoholemia de rutina.

Con el humor que caracteriza a la samaria, en el video se le escuchó decir: “Nos acabó de parar la policía a hacernos prueba de alcoholemia, pero no me pude evitar las ganas de bajar a hacer reír estos hombres tan serios”.



En el ‘clip’ quedó registrado que se tomó algunas fotografías con los uniformados y luego continuó su camino, tras regalarle un momento de alegría a los hombres.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

