Un tribunal de California, Estados Unidos, se pronunció sobre un caso de 2017 que envolvió a dos policías y el popular juego Pokémon Go.



Louis Lozano y Eric Mitchell, quienes patrullaban en la ciudad de Los Ángeles, estaban en turno bajo la supervisión del sargento José Gómez. Era el sábado 15 de abril de 2017 y, según cita la sentencia, "había más llamadas que patrullas disponibles para responderlas y ocurrió un homicidio más temprano".

De hecho, mientras un capitán se dirigía al lugar de la tragedia escuchó por el radio un código 211, que corresponde a un robo. Dicho asalto ocurría en el Macy's del centro comercial Crenshaw.



El capitán de apellido Davenport vio un carro de policía a metros de distancia del lugar, pero asumió que se trataba de tránsito o que los ocupantes no tenían la misma frecuencia sintonizada, de lo contrario habrían respondido al incidente.



Davenport reportó un código 6, precisando la locación del robo y vio al carro de policía irse. Esa unidad era la de Lozano y Mitchell.



El sargento Gómez se dio cuenta de que ambos policías estaban en la zona y los citó para cuestionarlos por no haber actuado.



¿Cuáles son las tareas de un patrullero? fue la pregunta que inició la conversación. Por supuesto, la relación con la comunidad estuvo dentro de las respuestas.



Gómez procedió a preguntarles si habían escuchado una llamada de "respaldo por un robo en el centro comercial Crenshaw". Mitchell respondió que no y Lozano que el capitán Davenport no había pedido refuerzos.



La excusa después de la reprimenda fue que había "mucho ruido en el parque" donde se encontraban y por eso no habían escuchado el radio.



Sin embargo, las grabaciones revelaron que estaban jugando Pókemon Go durante su turno, el juego de realidad aumentada que se hizo tan popular en esa época. De hecho, la sentencia cita que durante los 20 minutos siguientes al robo los oficiales se dirigieron a diferentes locaciones para capturar las criaturas del juego.

El videojuego fue desarrollado por Niantic​​ para dispositivos iOS y Android. Foto: Pokemon Go - pokemongolive.com

Pese a que existían pruebas Lozano y Mitchell sostuvieron que solo hablaban del juego. De cualquier forma, su irresponsabilidad terminó en una investigación que este 7 de enero culminó.



Ambos fueron retirados de sus cargos y, aunque apelaron la decisión, la Corte de Apelaciones del Estado de California reafirmó su posición respecto a los oficiales.

