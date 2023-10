La cantante Britney Spears, desde que recuperó su autonomía, ha estado en el ojo de los medios y de la prensa de farándula de Estados Unidos, por una serie de comportamientos inusuales y otras situaciones por las que ha pasado.



Hace pocos días, la policía de California, Estados Unidos, lugar donde actualmente reside la cantante, tuvo que llegar a su domicilio por una situación anormal.



Al parecer, un vecino de la ‘princesa del pop’ alertó a las autoridades encargadas de atender a personas con problemas de salud mental, porque había visto a una persona en la casa jugando con unos cuchillos.



Lo que al parecer Britney trataba de hacer era de simular el baile de Shakira en los últimos Vmas, cuando la barranquillera en su presentación.



Sin embargo, esta corta danza fue interpretada por la colombiana con unos cuchillos falsos, no como los que tenía Britney que sí eran unos reales.



En el vídeo se observa a Britney con su acostumbrada tanga blanca, moviendo peligrosamente los artefactos muy cerca de su cuerpo y tratando de imitar los movimientos de Shakira.

Si bien muchas personas han querido danzar con cuchillos en las redes sociales, igual que el performance de Shakira, esta imitación deja preocupados a los internautas, al igual que a la policía que atendió la situación en el lugar.



En la visita se dieron cuenta de que todo estaba en perfectas condiciones y la intérprete de ‘Baby one more time’ les informó que solo quería imitar los pasos de baile de la colombiana mientras estaba cocinando.



Algunos internautas dieron a conocer otro vídeo en donde se observa a Spears con una especie de cortes en su abdomen y una banda blanca en su brazo, lo que hizo pensar a sus seguidores que se había lastimado.



Aunque el vídeo ya no se encuentra en el perfil de Britney, algunos seguidores lograron recuperarlo y está circulando en redes sociales.

