La monogamia describe una relación en la que las dos partes están romántica y sexualmente involucradas de manera exclusiva. Es decir, no tienen otras parejas sexuales. A pesar de que este sea el tipo de relación más usual, cientos de personas en el mundo tienen relaciones, y hasta matrimonios, poliamorosos.



Hollywood también ha gozado de decenas de parejas que han decidido tener relaciones ‘abiertas’, o matrimonios poliamorosos. Para empezar a comprender cómo funcionan, hace falta entender las diferencias entre estos dos tipos de relación.

Las relaciones abiertas implican que existe un vínculo principal, una pareja que tiene una relación romántica e íntima, pero que en ocasiones también salen con otras personas y tienen experiencias sexuales con terceros. En contraste, las relaciones poliamorosas contemplan que existen vínculos románticos entre varias personas de manera simultánea.

Nico Tortorella y Bethany C. Meyers

La celebridad de identidad no binaria ha mantenido esta relación durante años. Foto: AFP

Tortorella explicó en una entrevista que dio en el 2016 a la revista ‘Cosmopolitan’ que antes de casarse con su esposa, Bethany C. Meyers, ya había tenido relaciones abiertas: “Creo que a veces funcionan y otras veces no, pero es claro para mi que engañar a una persona siempre es un acto terrible”.

Han explicado que están en una relación polígama y LGBTI.

Mo’nique y Sidney Hicks

Mo’nique se casó con su esposo, Sidney Hicks, en el año 2006 y desde los inicios de su vínculo ya mantenían una relación abierta. En el 2016 decidieron empezar un podcast juntos, titulado ‘Open Relationship’, en el que explican las dinámicas en las que se relacionan y responden preguntas sobre esta forma de ser pareja.

Will Smith y Jada Pinkett Smith

La pareja de actores se casó en 1997. Foto: Valerie Macon. AFP

Desde hace años que esta pareja de actores decidió tener un matrimonio no monógamo. En una entrevista con la revista ‘GQ’ sobre su autobiografía, Will Smith explicó que en varios momentos de su matrimonio han tenido una relación abierta.

“Jada tenía familiares con relaciones polígamas, así que creció en un entorno familiar muy diferente al mío”, explicó en esa ocasión. A pesar de que hay rumores de que la pareja está 'ad portas' de un divorcio, parece no tener nada que ver con la forma en que han llevado su relación poliamorosa.

Dolly Parton y Carl Dean

Dolly Parton y Carl Dean os desean buenas noches. pic.twitter.com/P2hRIN1Jy8 — Leticia García (@Ms_Golightly) March 10, 2021

La estrella de la música country conoció a su esposo cuando apenas tenía 18 años, mientras que él tenía 21. Se casaron en 1966 y decidieron mantener una política particular en su relación: “No preguntes y no cuentes”. Así le llamó Dolly Parton al acuerdo que mantienen.

“Si me está engañando no quiero saberlo, y si yo lo engaño a él, no quiere saber tampoco”, explicó Parton a la revista ‘Life and Style’.

Artistas que creen en el poliamor

Aunque no tengan una relación abierta o un matrimonio poliamoroso, otras celebridades han expresado estar de acuerdo con estos preceptos sobre las relaciones de pareja. Ethan Hawk, Whoopi Goldberg, el actor Tom Ford y Willow Smith, la hija de Will y Jada Pinkett Smith.

Lo que diferencia este tipo de relaciones de un engaño amoroso es que todo se hace bajo la base de que todas las personas involucradas sabrán que habrá personas adicionales envueltas en la relación y que se hace con el consentimiento de todas las partes.

Tendencias EL TIEMPO.