Críticas a tiktoker Temach por 'bautizar' a seguidores para 'convertirlos en alfas'

Tal vez muchas personas no conocen al influencer 'El Temach', pues el mexicano tiene muchos más seguidores en su tierra natal, México.



Pues, Luis Castillejo, es conocido en redes sociales como ´'El Temach', quien se ha encargado hace algunos meses de darle consejos a hombres heridos por 'malas mujeres'.



Hace algunos días se difundió por algunas redes sociales como TikTok y X un video en el que el Tiktoker hace una especie de ‘rito de iniciación’ en varios hombres que lo acompañan.

Este video se volvió tan viral que, por ejemplo, en X, ha recibido muchas críticas y burlas porque varios lo consideran como una gran ‘red flag’ o bandera roja en cuanto a malos comportamientos en los hombres hacia las mujeres y sus relaciones de pareja.



Aunque el rito se realizó a finales del 2023, es apenas ahora que se conoció el video a través de redes, en donde ‘El Temach' inicia con una especie de ‘charla motivacional’ en donde alienta a los hombres a ‘no abandonar la pelea’.



Allí se ve como el grupo de hombres repetían su frase "modo guerra", la cual utiliza con frecuencia el tiktoker para llamar a la acción y no dejarse humillar por ninguna mujer.



Finalmente, los asistentes aplauden y luego se forman en una fila para recibir una placa en un collar que el mismo Temach le pone a cada uno de ellos compartiéndoles un abrazo.



'El Temach' fue acusado por varios internautas de iniciar una especie de secta con personas que apoyan sus mensajes tóxicos y misóginos y el video recibió este tipo de comentarios: “Los vatos esos son la versión ‘femiloca’ de los hombres”, "Temach solo da consejos tóxicos pobres chicos que creen todo lo que dicen sin cuestionar, apuesto que serán los peores novios si llegan a tener pareja", "Chequen el target del Temach: Jovencitos que no tienen ni trabajo formal pero adoctrinados para conseguir una buena 'morra'", entre otros.



A pesar de los cientos de comentarios, el tiktoker no se ha pronunciado al respecto y su cuenta de TikTok aparece como privada.



El video en una cuenta alterna en X ya tiene más de cuatro millones de visualizaciones y cinco mil me gusta.

