El nombre de Tim Gurner causó revuelo en las redes sociales, luego de sus polémicas declaraciones para diario 'Financial Group', donde afirmó que el desempleo era una forma de frenar la "arrogancia" de los trabajadores con su empleador. Palabras que lo han puesto en el ojo público a nivel global.

En el marco del debate sobre la economía inmobiliaria mundial que realizó el medio australiano, donde se pone sobre la mesa las distintas discusiones acerca del balance laboral y su desempeño, este hizo énfasis "en la supuesta actitud irreverente de los trabajadores", que considera se incrementó después de la pandemia.



El hombre de 41 años, que es dueño y fundador de Gurner Group, una exitosa inmobiliaria australiana dedicada a la compra y venta de los bienes de lujo, aseguró que los colaboradores ganan demasiado para lo que "realmente" trabajan.



"Creo que nuestro problema, es que la gente después del covid, ha decidido que ya no quiere trabajar tanto y eso ha traído problemas muy serios para la productividad. Los obreros producen menos, pero les pagan un montón por no hacer mucho en los últimos años", expresó el magnate en el debate.



Así mismo, se atrevió a proponer que la actual tasa de desempleo aumentara entre un 40 % y un 50 % para reducir la “arrogancia en el mercado laboral”. Eso haría que más de 200.000 personas perdieran sus empleos, según la 'BBC'.



“Ha habido un cambio sistemático en el que los empleados sienten que el empleador tiene mucha suerte de contar con ellos. Necesitamos recordarle a la gente que trabajan para el empleador y no al revés”, agregó Garner.



El empresario es reconocido en el país por tener un patrimonio estimado de USD 598 millones, frutos del crecimiento de su compañía que nació gracias a los préstamos de su abuelo y exjefe que lo ayudaron a comenzar su propio negocio, de acuerdo con 'La Nación'.

Comentarios "desconsiderados"

Ante la polémica que sus declaraciones causaron en la Internet alrededor del mundo, Tim Gurner ofreció disculpas a través de su red de LinkedIn, argumentando que sus comentarios fueron erróneos.



"Hay algunos comentarios sobre el desempleo y la productividad en Australia que lamento profundamente y estaban equivocados", dijo en la publicación.



Expresó que lo dicho anteriormente fueron palabras "profundamente desconsideradas" hacia los colaboradores y sus familias del país, los cuales son afectados por los costos de vida y la perdida de sus empleos.



"Comprendo totalmente que la pérdida de un trabajo tiene un impacto profundo en los empleados y lamento sinceramente que mis palabras no transmitieran empatía por quienes se encuentran en esa situación", finalizó Gurner en la red.



No obstante, sus declaraciones aún generan malestar entre los internautas que han visto el vídeo y afirman que este tipo de empleadores son "de los que prefieren huir, porque consideran que no respetan los beneficios laborales".

Según el Dane, bajaron índices de desempleo



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

