Indignación por comediante que insultó a Vichada en una rutina

En redes sociales circula un breve clip en el que el comediante Gabriel Murillo se refiere a Vichada, departamento colombiano al oriente del país, expresando: "¿Eso dónde queda?... ¿Qué se da en el Vichada a parte de guerrilla y peric..? Nada más".



Ante el comentario, los habitantes del departamento han manifestado su descontento, pues consideran que el comediante los ofendió con sus palabras.



(Lea también: Boda en MasterChef: Liss Pereira anuncia que se casará con Ricardo Quevedo).

"No ha conocido un pedacito de Colombia para que se enamore más de Colombia y quiere hacer dinero a costillas de denigrar a la gente", dijo un habitante de la región a las cámaras de 'Noticias Caracol'.



De hecho, la administración de Puerto Carreño, capital del departamento, está adelantando acciones jurídicas contra el comediante.



"Nosotros estamos asesorándonos con todo el cuerpo jurídico para realizar mediante una acción constitucional que esta persona se retracte de sus declaraciones", aseguró Carlos Pardo, alcalde encargado de Puerto Carreño al medio mencionado.



El Gobernador, Álvaro León , publicó un video en el que le invitó a Murillo a que conozca el departamento y "hable de él con argumentos y se de cuenta de que esto es totalmente diferente a lo que dijo en su programa".



(De interés: Hassam califica de 'rata' la estrategia de Catalina Maya en 'MasterChef').

#RespetoParaVichada Recientemente al señor Gabriel Murillo (@el_gordinflas) le pareció muy cómico hablar de forma hostil de nuestro Departamento, en medio de su desconocimiento se atrevió a golpear verbalmente a más de 79 mil personas #VichadaExiste @BluRadioCo @lafm @FNDCol pic.twitter.com/PAeNwEa313 — Gobernación del Vichada (@GoberVichada) September 10, 2021

Por su parte, el comediante envió un mensaje a los habitante de la región destacando que con quien se deben ofender es con sus gobernantes.



"La invitación para la gente del Vichada es: oféndanse con sus dirigentes, que los han dirigido mal y que no han dejado que estos departamentos progresen. Es con ellos la pelea, no conmigo", respondió Murillo.



(Además: MasterChef Celebrity: Liss Pereira reacciona a Catalina Maya).



Como era de esperarse, el humor del comediante ha generado todo tipo de reacciones a favor y en contra. Algunos consideran que no deben tomarse en serio este tipo de chistes, mientras otros afirman que no es gracioso ofender y estigmatizar una región.

En Colombia es más importante un chiste que la realidad de un territorio. Ya a todos los directores de moralidad y buenos comportamientos, les importa muchísimo el Vichada... Vea pues.



Tocará seguir haciendo chistes así, a ver si le paran bolas a esas poblaciones. — Hernán Córdoba Escobar (@Hernanparido) September 13, 2021

GABRIEL MURILLO, lo prudente es RETRACTARSE y presentar disculpas. No es un chiste sino una injuria. RETRACTARSE CUANDO SE COMETEN ERRORES ES lo correcto en personas correctas. VICHADA y las(os) VICHADENSES merecen que las(os) resarzan. NO LO DUDE MURILLO.... — CarlosFraSr (@fracar_Sr) September 13, 2021

Más noticias

Adiós estereotipos: mujer deja de depilarse y muestra orgullosa sus vellos



Conozca al famoso que le ha dicho 'no' dos veces a MasterChef Celebrity



Tendencias EL TIEMPO