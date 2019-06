Las polémicas de Michael Jackson, a una década de su muerte

A punto de cumplirse una década de la muerte del cantante y compositor Michael Jackson, el 25 de junio de 2009, hacemos un recuento de las polémicas y los escándalos más famosos que rondaron al artista y que han acabado por opacar su exitosa carrera musical:

1-Denuncias por abuso contra niños

La primera denuncia en su contra se conoció en 1993, cuando pagó 20 millones de dólares para acabar con el escándalo. En 2005, volvió a los tribunales, acusado de abuso contra un adolescente. Y este año, en el pasado Festival de Sundance, el documental 'Leaving Neverland', del director Dan Reed y producido por HBO, sacó a la luz los hechos que involucran al ‘Rey del pop’ con Wade Robson y James Safechuck, quienes habrían sido abusados durante su estancia en el rancho Neverland, en los años 80.

Jackson y Wade Robson, uno de los protagonistas del documental 'Leaving Neverland'. Foto: HBO

2-Neverland y la pornografía infantil

Aunque en principio se conoció como el lugar soñado para cualquier pequeño, con los años se desdibujó la imagen onírica y excéntrica de aquel sitio para dar paso a un espacio de pesadillas. Según las denuncias de los niños supuestamente abusados por el cantante, muchos fueron llevados a Neverland donde se cometieron la mayor parte de los abusos. El FBI también estableció, tres años atrás, que en el rancho había pornografía infantil distribuida en las habitaciones y los baños.

3-Sus matrimonios y sus hijos

En 1994, Jackson se casó con Lisa Marie Presley, en un hecho que sorprendió al mundo de la música y que para muchos detractores del cantante fue una forma de distracción de las acusaciones de abuso sexual infantil que pesaban en su contra. Dos años después se divorció para contraer nupcias con su enfermera Deborah Rowe, madre de Paris y Prince, hijos mayores del cantante. Hace algunos meses, Rowe reveló en una entrevista que los niños son fruto de una donación de esperma.

Blanket, el tercer hijo del artista, fue concebido en un vientre de alquiler.

Prince, Paris y Blanket, hijos del fallecido cantante. Foto: Eddie Keogh / REUTERS

4-El dinero y la herencia

Luego del fallecimiento del artista, su familia anunció que Jackson debía más de 500 millones de dólares, lo cual confirmó la pésima administración de sus bienes y regalías. En cuanto a la herencia, que se calculaba en más de mil millones de dólares para sus tres hijos, está más que embolatada pues el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América ha hecho pública una petición de 794 millones de dólares en deudas.

5-Su muerte

En plena preparación y ensayos de 'This is it', la que sería su esperada gira de regreso después de casi una década de inactividad, el artista no gozaba de buena salud: se le veía agotado y somnoliento, según sus colaboradores más cercanos. El 25 de junio de 2009, a las 2 de la tarde sufrió un paro cardiorrespiratorio, en su casa de Los Ángeles, al exceder las dosis de medicamentos.

CULTURA

@CulturaET