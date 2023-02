Las redes sociales se prestan para todo tipo de mensajes y comentarios, especialmente Tik Tok, en donde muchas empresas de todos los sectores se unen para hacer promoción a sus servicios y productos.

En esta oportunidad, una empresa de servicios exequiales del Ecuador se hizo viral con un video en redes en el que mostraban las “cositas que les llegaron”, refiriéndose a modelos de ataúdes.



Lo que generó debate por parte de los usuarios de la plataforma fue la promoción de los cajones de madera, a los que llamaron “modelo presidencial”, que además incluyen gratis una almohada.

Algunos de los comentarios de los internautas fueron:



“Definitivamente me convenció la almohada gratis”.



“¿Algún cliente que dé referencia de lo cómodo?”.



“Menos mal que tiene almohada. No quiero que me duela la cabeza”.



“Qué bueno, ya estaba preocupada por mi columna”.

Aunque la cuenta de Tik Tok es reciente, la empresa se caracteriza por subir contenido de todo tipo, que quizá pueda parecer burlón para algunas personas.

Redacción Tendencias



