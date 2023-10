Polémica por quinceañera que puso regla en su fiesta: 'sin regalo no hay comida'

Una quinceañera mexicana se convirtió en sensación en TikTok al establecer una regla estricta para su fiesta de XV años. La joven exigió a los invitados que llevaran un obsequio como requisito para poder disfrutar de la comida preparada para el evento.

La celebración de los XV años es una de las festividades más significativas en las familias y representa la "presentación oficial" de una joven ante la sociedad. Como en todas los eventos, los anfitriones tienen la libertad de elegir la decoración, el atuendo y, en los casos más inusuales, las reglas del evento.

La usuaria @xoxo88883 compartió un video viral en TikTok que desencadenó un debate entre los internautas. En el video, se mostró a la quinceañera frente a una larga fila de invitados que esperan abrazarla y entregarle sus regalos.

"Sin regalo, no hay comida", se lee en las imágenes del video.



La joven puso estricta regla en su ceremonia que consintió en que sus invitados debían traerle regalo. En caso de no hacerlo, no recibían comida.

En las imágenes, la quinceañera recibió cada uno de los regalos que sus familiares y amigos le entregaron y, a cambio, les dio una bandeja de plástico como recuerdo.



El video se hizo viral y generó diversas reacciones. Algunos usuarios argumentaron que lo más importante es disfrutar de un momento agradable con la familia, independientemente de los regalos. Otros expresaron su apoyo a la joven, elogiando su idea.

"Yo abro el regalo ahí mismo, depende del obsequio si les doy una taza más pequeña o más grande", "En mi caso, el regalo es lo que menos importa, es mejor compartir el momento con la familia" y "Así debería ser, las fiestas de quince son muy costas", fueron algunas de las reacciones por parte de los internautas.

