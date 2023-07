Uno de los romances de la farándula colombiana que más ha llamado la atención en redes sociales durante los últimos meses es el de la actriz Alina Lozano, conocida por interpretar a Nidia Pacheco en ‘Pedro el Escamoso’, Esther Pimiento en ‘El Último Matrimonio Feliz’, Margarita ‘La Reina del Sur’ entre otros, y su novio Jim Velásquez, quien es influenciador en las diferentes plataformas.

Debido a las polémicas que han protagonizado, los internautas han dudado de su relación, asegurando que es “ficción” pues la diferencia de edad es demasiado grande, ya que se llevan casi 30 años.

Tras comprometerse en vivo en el programa de CityTv, Bravíssimo, la pareja ha estado causando un sinfín de comentarios en las redes sociales, pues en los últimos días apareció la “presunta exnovia de Jim Velásquez” y han grabado varios videos para las plataformas.



Una de las recientes polémicas, que ha conmocionado a los internautas, pues los famosos fingieron haber sufrido un accidente.



“Amigos, queremos contarles que acabamos de tener un accidente, ya nos atendieron, pero estamos en el piso” indica Lozano, en la grabación compartida en Instagram, donde también se puede observar a la pareja con cuellos ortopédicos, un brazo inmovilizado y acostados en camillas de emergencia, mientras al fondo se escuchan las sirenas de algunas ambulancias.

“Queremos hacer un llamado de atención, una advertencia, para que tengan cuidado manejando, ya que las calles están muy peligrosas” indican en la grabación.



De igual manera, Lozano afirma: “si usted, amiga, tiene un novio joven que maneja, no le suelte la cabrilla, no se la suelte, porque ellos no saben manejar”.



Los famosos aseguraron que el vehículo en el que se “movilizaban” dio tres vueltas y no tuvieron mayores fracturas, aparte de “unos huesos rotos”.

Los internautas no se hicieron esperar comentando la publicación: “Qué ridículos, eso ya es demasiado, como juegan con eso, la gente de verdad tienen accidentes, hay mucha gente que ha muerto por accidentes y ustedes lo ven como un juego”, “No es gracioso”, “No jueguen con la salud (...) es lo peor”.



Sin embargo, se trató de una ‘broma’ que los creadores de contenido realizaron para sus seguidores, el carro en el que se accidentaron fue un ‘carrito chocón’, ya que la pareja de novios asistió a un parque de diversiones.

