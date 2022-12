En las redes sociales del ‘Ministerio de la Unción Ap’, se hizo viral la historia de una mujer que bajó de peso, gracias a una oración que hizo su pastor. El curioso episodio quedó registrado en video.

Todo comenzó cuando el pastor Esteban Acosta, subió a la tarima de su Ministerio, ubicado en la ciudad de Cartagena, a una mujer que no se sentía a gusto con su cuerpo.La mujer, ilusionada por bajar de peso, se acercó al altar, cerró los ojos y dejó que él pusiera la mano sobre su cabeza para que comenzará la oración.

“En el nombre de Jesús, que esta mujer baje dos tallas. Declaro un milagro”, comenzó a orar el predicador.



El acto llamó la atención de las personas que estaban allí, razón por la cual, se acercaron a la tarima y obedecieron al llamado del pastor, quien les dijo que también podían bajar de peso.

“Las personas que estén gorditas, vengan acá para que rebajen. ¿Crees que Dios puede bajarte dos tallas ahora? Al que cree, todo le es posible”, dijo el pastor.



Minutos antes de terminar, el predicador le pidió a Dios el favor de que le concediera el milagro y, al parecer, lo cumplió.

“En el nombre de Jesús, que esta mujer baje dos tallas. Declaro un milagro”, seguía diciendo. El pastor también le aseguró a la mujer que, antes de que se acabe el 2022, ella iba a notar los cambios en su cuerpo.



Con el fin de evidenciar si la mujer había bajado de peso, el pastor le ordenó que revisara la pretina de su pantalón, además de preguntarle si sentía que le quedaba más grande.

La creyente aseguró que el pantalón le quedaba más suelto, por lo que concluyeron que sí había bajado de peso durante la oración.



El vídeo, publicado el pasado 17 de diciembre, causó polémica entre los internautas. Algunos lo tomaron como una broma y otros criticaron la prédica del pastor: “Necesito un milagro de engordamiento. Pastor ayúdeme a subir los 4 kilos que perdí después de una cirugía que me practicaron”, “El pastor Herbalife” y “¡Necesito un milagro de esos! Por lo menos lo que queda de diciembre”, escribieron.

En la caja de comentarios también se mostraron molestos: “Nunca acostumbro a escribir, pero que triste lo que se hace con la fe, que las personas sigan en la pereza de no seguir a Jesús desde el corazón”, “Dios no es el hada madrina que está para cumplir con una varita mágica los deseos de las personas”, “Amén por las oraciones al pueblo de Dios. Pero con ese tipo de cosas no estoy de acuerdo. Gordos, flacos, o la condición que tenga, debe ser aceptado. Él quiere a todos con el físico que sea”, opinaron.

