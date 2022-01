El pasado 11 de enero, los médicos de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, daban la sorprendente noticia sobre el éxito del primer trasplante de corazón de un cerdo genéticamente modificado para ser usado en seres humanos.

David Bennet se convirtió en el primer individuo en la tierra al cual se le realizó este inusual procedimiento quirúrgico.



La determinación se tomó luego de que los especialistas cardíacos le descartaran toda posibilidad de vida, pues antes de la operación había durado seis semanas postrado en una cama y conectado a una máquina para poder sobrevivir.



“Era morir o hacer ese trasplante (..) Sé que es un tiro en la oscuridad, pero es mi última opción”, dijo Bennet a la ‘BBC’, luego de haber estado siete horas en operación.



Por su parte, la ciencia abrió así las puertas para salvar futuras vidas en peligro gracias a este tipo de procedimientos. En octubre de 2021, también se realizó un trasplante de riñón de cerdo a un ser humano, pero este se encontraba en estado vegetal al momento de la operación, por lo que no se pudo determinar sus posibles complicaciones a la salud en el futuro.



“Esta fue una cirugía revolucionaria y nos acerca un paso más a la solución a la crisis de escasez de órganos. Simplemente, no hay suficientes corazones humanos de donadores disponibles para cumplir con la larga lista de receptores potenciales”, dijo el doctor Bartley Griffith, responsable de la operación, en un comunicado de prensa de la entidad médica.

UMMC performs first-of-its-kind surgery successfully transplanting a genetically-modified pig heart to terminal heart disease patient. Learn more: https://t.co/2LfCe9Nc4k pic.twitter.com/ycgKYSYtWm — Univ. of Maryland Medical Center (@UMMC) January 10, 2022

La tragedia detrás del éxito

Ahora bien, la noticia fue de total agrado para la comunidad científica y, claro está, para la familia de Bennet, a quien podrán disfrutar por mucho más tiempo.



Sin embargo, los sentimientos no calaron tan bien en Leslie Shumaker, cuyo hermano fue apuñalado por este paciente cardiaco, quien le dejó una herida que le ocasionó una parálisis permanente, según informó el ‘Washington Post’.



“Mi hermano sufrió la devastación y el trauma con los que mi familia tuvo que lidiar por años y años. Ahora, él (David Bennet) tiene una segunda oportunidad con un corazón nuevo, pero desearía, en mi opinión, que hubiera ido a parar a un destinatario que lo mereciera”, dijo Shumaker al ‘Post’.

Momento en que están trasplantando el corazón de cerdo. Foto: Hospital Universitario de Maryland.

Los hechos se presentaron luego de que estas dos personas tuvieran un percance en un bar local de Hagerstown, en Maryland (Estados Unidos) a mediados de 1988.



El perito judicial dictaminó que Bennet le propinó siete puñaladas a Ed Shumaker, supuestamente después de verlo coqueteando con su esposa.



Inmediatamente, las autoridades empezaron la investigación y le dictaminaron 10 años de prisión, más el pago de 3,4 millones de dólares por daños y perjuicios. Estos nunca fueron pagados, según lo mencionado por la familia Shumaker al medio citado.



Ed estuvo en silla de ruedas por aproximadamente unos 20 años, antes de morir producto de un derrame cerebral en 2005.



Las afectaciones de ese hombre recayeron sobre la familia Shumaker, que tuvo que pedir varios préstamos para solventar su manutención, esto implicaba adaptar espacios de la casa, terapias y medios de transporte adecuados a su discapacidad.



Así mismo, el hermano de Ed, un técnico de emergencias médicas, quien lo había dejado en el bar el día del ataque, cayó en depresión y se volvió adicto a los opioides al sentirse culpable por el hecho. Luego moriría a la edad de 28 años a causa de una sobredosis, informó el diario ‘The Independent’.

¿Qué dice la comunidad médica?

Pues bien, el centro médico donde fue operado David Bennet se enteró de los sucesos y respondió a las fuertes críticas que le hizo la opinión pública. La entidad afirmó que sus procedimientos no pueden estar supeditados a los pasados judiciales del paciente y que las determinaciones clínicas son tomadas bajo el marco de la salud.



“El Hospital Universitario de Maryland brinda atención vital a cada paciente que entra por sus puertas en función de sus necesidades médicas, no de sus antecedentes o circunstancias de vida (...) Este paciente (Bennet) acudió a nosotros con una necesidad extrema y se tomó una decisión sobre su elegibilidad para el trasplante basada solo en sus registros médicos”, informó el hospital en un comunicado de prensa.



Los procedimientos clínicos no pueden estar supeditados a los pasados judiciales del paciente. Foto: iStock

Así mismo, alegaron que sería un acto antiético tratar a pacientes conforme sus estilos de vida fuera del hospital, pues estarían entrando al campo legal y cometiendo posibles delitos ligados a la negligencia médica.



Por su parte, el hijo de Bennet, David Bennet Jr., afirmó que no quería hablar del pasado de su padre y aplaudió la valentía de su progenitor por haber accedido a un tratamiento tan riesgoso.



“Mi intención aquí no es hablar sobre el pasado de mi padre. Mi intención es centrarme en la cirugía innovadora y el deseo de mi padre de contribuir a la ciencia y la posibilidad de salvar vidas de pacientes en el futuro”, dijo Bennet Jr. al periódico ‘The Independent’.

