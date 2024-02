Polémica por joven que graba contenido para OnlyFans de su madre: 'Para mí es normal'

En los últimos días se ha vuelto viral en redes sociales el caso de la modelo webcam brasileña Andressa Urach, exmodelo de Miss Bumbum, quien se gana su sustento cotidiano creando contenido para la red social para adultos OnlyFans.



(Lea también: OnlyFans: estos son algunos de sus riesgos para la salud mental de hombres y mujeres).



Claro está que en la sociedad actual hay muchas mujeres que ganan su dinero por este medio, mediante la venta de fotos y videos explícitos o en ropa interior. La diferencia de este particular caso es que el contenido de Andressa lo graba su hijo.

Tal ha sido el bombo mediático que ha generado el caso, que Andressa y su hijo, Arthur, han sido invitados a conocidos programas televisivos brasileños para ser entrevistados.



“Para mí es muy normal, porque hay que saber separar lo profesional de lo personal. Siendo eso algo profesional, tenemos una rutina, grabamos diferentes escenas, es toda una producción”, confesó Arthur en RedeTV.



(De interés: Modelo de OnlyFans se retira del fútbol con solo 24 años: no duró ni un mes en su club).



“Claro que no me gustaría verla tener sexo en un contexto íntimo. Que mantenga su autoridad y me eche”, agregó el joven, poniéndole humor a una situación que para él parece ser muy normal.



“Es nuestro trabajo. De hecho, yo le digo ‘haz esta posición’, o ‘nos falta esta escena’, ‘tenemos que mejorar la iluminación’, busco situaciones que le den al público una sensación sensual”, declaró Arthur, dando más detalles del proceder de su relación laboral con su madre. Él, de alguna forma, es el director creativo audiovisual, y ella la actriz.



Adicionalmente, dijo que estaría interesado en trabajar con más actrices en el futuro, pero que por ahora está mejorando sus capacidades como fotógrafo para poder ofrecer un mejor servicio.

(Puede interesarle: ¿Carla Giraldo tendría OnlyFans? Esto dijo la presentadora de 'La casa de los famosos').



En otra ocasión, el joven confesó que el hecho de que sea su madre hace que la acción le sea indiferente, y hasta le puede causar asco en algunas ocasiones “Para mí es un trabajo, realmente, así que no tengo ninguna emoción. Especialmente porque es mi madre y no tengo ningún tipo de lujuria por ella. A veces incluso siento asco”, dijo.



Pero para los internautas en redes sociales no era una sensación normal, y muchos escribieron perturbados por la idea de grabar a su madre teniendo relaciones sexuales. “¡Qué cosa más repugnante!”, “¿Cómo puede ser normal para un hijo ver eso? Qué mundo perdido”, y “Qué pena me da por esa familia, ojalá Dios los guíe por un mejor camino”, contestaron algunos en los comentarios.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

