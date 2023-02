El administrador de empresas se gastó 165.000 pesos en un regalo de cumpleaños que no fue bien recibido por una de sus colegas. El ramo de rosas y fresas con chocolate, contrario a lo que muchos pensarían, trajo consigo un comentario lleno de sinceridad que causó indignación en González y en cientos de usuarios en Twitter, comunidad con la que compartió lo sucedido.

“Agradezco tu detalle de corazón, pero las fresas no me gustan y las flores no son de mi agrado (...) es un regalo que no disfrutaré mucho”, son fragmentos del mensaje que se volvió viral en redes sociales, luego de ser publicado a modo de desahogo.

En su perra vida vuelvo a enviar detalles a compañeros de la oficina…



Uno dísque a subirle el ánimo a la compañera que está “triste y deprimida” y ella exclama en medio de su “sinceridad” que no le gustan y no le agradan.



Espero siga disfrutando su cumpleaños. pic.twitter.com/B4brs7ktm0 — Miguel Gonzalez (@PadreMiguel23) February 20, 2023

Las respuestas no se hicieron esperar y muchos comentaron que se trata de un hombre que quiere llamar la atención romántica de alguien que le atrae. Sin embargo, Miguel dejó en claro que no le gustan las mujeres y que su intención no trascendía en ser atento y detallista con alguien que no ha pasado un buen momento.



En general, varias personas respaldan la opinión del joven y concuerdan en que al recibir un regalo, sin importar que no sea del completo agrado, hay que ser agradecido.Hay quienes creen que se trata de una estrategia de mercadeo, porque el joven ha dejado formas de contactar a la empresa encargada del ramo. Otro grupo cree que si una persona no te conoce muy bien, debería abstenerse de dar este tipo de demostraciones.

Es fake. El tipo está promocionando su propio negocio. 🤔 — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) February 21, 2023

Por si había alguna duda: esto no es sinceridad, es sincericidio https://t.co/GIX5nElG4Z — Jesús Molero (@psisuki) February 21, 2023

Mira, a mi estos detalles así sin preguntar ni avisar me parecen terribles. Muy linda la intención pero también ustedes prefieren que una se quede callada con la inconformidad de que evidentemente no me conoces y deberías preguntar si acaso ese detalle incluso lo quiero. https://t.co/VGH4dQh4rN — j u j i t a🌙 (@livepinkcow) February 21, 2023

El regalo sigue en la mesa de trabajo dónde fue dejado y, en el caso de que la persona definitivamente no se lo quiera llevar para su casa, será para las personas que colaboran en oficios varios de la compañía en que sucedió toda la situación.



“Si no, que las señoras que nos colaboran con el servicio de aseo y seguridad lo disfruten”, dice el último tweet publicado.

Jimena Delgado

Escuela de periodismo El Tiempo