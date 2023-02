Baobab, una exclusiva tienda de ropa enfocada en el ‘beachwear’, se encuentra en el ojo del huracán luego de la inauguración de su primera tienda física en pleno centro histórico de Cartagena el pasado fin de semana, pues cientos de internautas han tildado su puesta en escena de ser una apología al esclavismo, la apropiación cultural y el racismo.



Según se comenta en las redes sociales, la empresa habría contratado a un grupo de palenqueras para animar lo que sería el evento inaugural. Sin embargo, más allá de ser parte exclusiva de los diseños realizados por la tienda, pasaron a ser un "adorno más" del decorado, ya que las modelos, predominantemente blancas y mestizas, posaron junto a ellas emulando una postal para nada favorecedora.

Por otro lado, ‘Baobab’ es el nombre que lleva un árbol característico del África, lo que ha hecho que también reciban una fuerte recriminación debido a la presunta apropiación cultural que están realizando con la bastas costumbres de este continente.



Así mismo, se pone sobre la mesa la discusión sobre la fetichización de las comunidades afrodescendientes en el país, así como de los pueblos indígenas y sus tradiciones. Y es que empresarios estrían usando la imagen de estas poblaciones para monetizarlas sin tener en cuenta el trasfondo histórico de las luchas de estas personas para imponerse al colonialismo y la discriminación centenaria.



Ni hablar del poco o nulo acercamiento a estos pueblos con el fin de crear un producto autóctono que piense en el favorecimiento de las comunidades al comercializar su cultura. Las críticas también recayeron sobre los publicistas que estuvieron detrás de la elaboración del concepto al no tener una idea del pasado colonial del país.



Una vez más vemos cómo una marca de vestidos de baño recurre a la romantización del pasado colonial. Esta vez ocurrió en un evento de la marca baobab, en la ciudad de Cartagena, donde contrataron a mujeres racializadas para hacer un performance esclavista. pic.twitter.com/hFxvyN6cbD — Valeria Akl (@ValeriaAkl) February 26, 2023

Saber que ni una mujer negra adentro y lo mas irónico es saber que el nombre baobab viene de un árbol africano, chao pic.twitter.com/hmSkIVagk7 — roy 🦜 (@viceroy_am) February 26, 2023

“¿Ustedes pueden creer esto? Me siento viendo una novela de blancos privilegiados y esclavismo en este momento, no sé en qué parte de la creación de la campaña el racismo se volvió un concepto”, “ Una vez más vemos cómo una marca de vestidos de baño recurre a la romanización del pasado colonial”, “Una vez más privilegiados con mucha plata creando marcas muy trendy muy eco pero simplemente demuestran sus verdaderos intereses”; fueron algunas reacciones de usuarios de internet.



Baobab no se ha pronunciado al respecto en sus perfiles institucionales en redes sociales, o a través de una comunicado de prensa que explique lo sucedido el pasado fin de semana en la 'ciudad amurallada'.

Ayer la marca de ropa Baobab inauguró su tienda en Cartagena pero ¿Ustedes pueden creer esto? me siento viendo una novela de blancos privilegiados y esclavismo en este momento, no sé en que parte de la creación de la campaña racismo se volvió un concepto... pic.twitter.com/ztmU5zXDMJ — roy 🦜 (@viceroy_am) February 26, 2023

No sé si sea muy cansón pero me genera ruido la forma en como Baobab celebró la apertura de su tienda en Cartagena. Quizás sea solo yo. pic.twitter.com/y9RX2RpXLD — Camillus (@CamilusOctavius) February 27, 2023

Una marca posicionada

Cabe destacar, que la marca se ha logrado posicionar en el mercado internacional con fuerza, llegando a ser un producto bastante apetecido en los Estados Unidos y Francia que tiene un espacio importante en tiendas como Victoria 's Secret, Intermix y Bloomingdale’s.



El año pasado fueron objeto de elogios entre la comunidad de modistas en Europa por haber realizado una muy comentada pasarela sobre el Río Sena en París. Desde ese momento, según la revista ‘Forbes’, incrementó el flujo de ventas en un 1.200 por ciento.



Para finales de 2022, ya eran sold out en Galerías La Fayette, la cadena que recibe más de 20 millones de visitantes al año.



