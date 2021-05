¡Adiós complejos! Will Smith mostró su aspecto físico actual

El encierro, debido al aislamiento para prevenir el contagio de coronavirus, ha cambiado el estilo de vida de miles de habitantes del mundo entero.



Los más disciplinados han logrado ser constantes con sus rutinas de ejercicio dentro de casa, pero lo cierto es que cada quien lo ha asimilado como ha podido.



Hace poco fue tendencia en redes sociales una fotografía compartida por el reconocido actor Will Smith.



Él sorprendió a sus seguidores al mostrar su estado físico actual.



En la imagen se ve al protagonista de ‘El príncipe del rap’ posando en ropa interior y con chanclas mientras, al parecer, está hablando con otra persona. La fotografía aparenta que fue capturada de manera casual. El actor aparece con la chaqueta abierta mostrando su abdomen.



La nueva apariencia del cantante ha sorprendido en redes sociales y el mismo actor es consciente de ello dado que, al publicar la fotografía, escribió: “voy a ser sincero con todos ustedes, estoy en la peor forma de mi vida”.



Sin embargo, lo interesante fue la acogida masiva que tuvo la publicación.



Miles de usuarios le escribieron en comentarios que no debe acomplejarse de su estado actual, ya que es completamente natural.



“¡¡Eres Will Smith!! Puedes estar en la forma que quieras”, “esta es la publicación más asombrosa en la historia de las redes sociales”, “es hora de ponerse a trabajar, hermano”, le escribieron seguidores y fanáticos.



Otros usuarios señalaron que es momento de dejar los estereotipos físicos y decir adiós a la gordofobia.



Vale recordar que Smith ha labrado una más que interesante carrera en la escena principal de Hollywood. Se le recuerda, entre otras producciones, por ‘Bad Boys’, ‘Yo Robot’, ‘Hitch’ y ‘Proyecto Géminis’ (esta cinta tuvo grabaciones en Cartagena. La visita del actor en ese entonces, como no podía ser de otro modo, vistió de fiesta a la ciudad amurallada).

Escena de 'Proyecto Géminis', con Will Smith, en Cartagena Foto: Archivo Particular

