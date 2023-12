Polémica en España por grabación de película porno dentro de una universidad

La Universidad de Alicante (UA) es una universidad pública española fundada en 1979, que cuenta con más de 100 cursos en pregrado, máster o doctorado, y un acumulado de más de 24.000 estudiantes, según el portal especializado ‘U-Ranking’.



(Lea también: Inmigrantes colombianos podrían abrir gratis cuenta bancaria en Europa usando pasaporte).

Sin embargo, las cuestiones que la hacen hoy protagonista de noticias internacionales no son educativas. El pasado 20 de diciembre, la UA anunció que estaba estudiando la posibilidad de tomar acciones legales tras enterarse que se habían usado sus instalaciones para grabar escenas de una película de porno homosexual sin autorización.



Y esta no es la primera vez que algo así sucede en el campus, pues, según el portal español ‘ABC’, en 2012 también se descubrió la filmación de un largometraje pornográfico no autorizado en un salón del Aulario II, del campus de Sant Vincent del Raspeig.



(De interés: ¿Cómo afecta el consumo de pornografía a la salud física y mental de los jóvenes?).



Cabe recordar que el manual de normas de la Universidad, publicado en su sitio web, deja claro que “para la toma de imágenes en cualquier espacio de la Universidad de Alicante, es necesario solicitar una autorización previa en la que se incluya: Qué imágenes se desean tomar y dónde: localización y personas con las que se ha contactado, si es el caso. Quién las va a realizar: nombre completo y DNI del equipo humano, identificando a la persona responsable y la empresa u organismo al que pertenecen”.



Las normas también explican que, una vez solicitado el permiso, la UA se reserva el derecho de aprobarlo o negarlo, con base en el destino y propósito del material. Sobra agregar que el material para la película tenía muy pocas posibilidades de pasar el filtro.

Aulario III de la Universidad de Alicante, proyectado en el 2000 por el arquitecto Javier García Solera.#arquitectura #hormigón pic.twitter.com/dw9pMcafL7 — Miguel Ángel Pérez 💭 (@maperezmesa) December 14, 2023

Según ‘ABC’, las escenas grabadas en las instalaciones ocurrieron en los pasillos de uno de los aularios principales. Aclaran también que, al parecer, ninguna escena con relaciones sexuales explícitas se grabó en los pasillos, sino solo secuencias complementarias de los personajes caminando.



(Puede interesarle: En la era de la IA, las mujeres son las principales víctimas de la pornografía falsa).



A pesar de todo, ‘Europa Press’ reportó que acciones legales se vieron truncadas cuando la Universidad quiso tomar acción en 2012, pues el campus es considerado un “lugar abierto”, y el equipo de filmación no cometió daños a propiedad privada ni obligó a nadie a salir de las instalaciones.



Queda en el aire, entonces, si la demanda de la Universidad da frutos en este segundo incidente, o si la institución volverá a perder su batalla legal contra los que violaron su manual de normas.

Penes gigantes, gemidos falsos y otras mentiras del porno

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

