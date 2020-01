La polémica en la que está Luisa Fernanda W por supuestas estafas

La 'youtuber' colombiana Luisa Fernanda W está de nuevo en boca de muchos. Esta vez no se trata de su vida amorosa o de sus intenciones de ser presidenta de Colombia, sino de los señalamientos presentados en su contra por supuestas estafas.

A la famosa la han estado culpado de fraude por varios productos que ella misma ha promocionado en sus redes sociales y que, al parecer, serían vendidos por una 'empresa fantasma'.



El hecho fue denunciado por una usuaria de Twitter, quien aseguró haber comprado una plancha para el cabello, promocionada por la influenciadora a finales del año pasado, con la promesa de que le darían el 80% de descuento.



“El 15 de diciembre de 2019 pagué por una plancha para el cabello anunciada en las historias de Instagram de Luisa Fernanda W, como ven en el video, con un 80% de descuento por 24 horas y un link que directamente te llevaba a la página para pagar el producto”, afirmó la mujer en redes.

En este hilo quiero contar la historia de la famosa plancha promocionada por @luisafernandaw y la de otros productos, al parecer por una empresa fantasma, estafando muchas personas y NADIE responde. #SiganmeLosBuenos2020 #LuisaFernandaWResponda. pic.twitter.com/2Ez7YIRcS3 — Lucía M. 🇦🇹14🌟 (@LuciaMontero) January 20, 2020

La usuaria dijo que tras haber realizado el pago del producto recibió un correo en el que se confirmaba la compra y luego otro en el que se anunciaba que el pedido estaba en camino, pero este nunca llegó.



Al pasar los días, decidió ir al link del seguimiento del envío y se encontró con que la página de internet ya no existía. Luego de ello, intentó contactarse con Luisa Fernanda W a través de correo, pero, según ella, nunca recibió respuesta.



Luego de su denuncia por Twitter y de que algunos medios colombianos publicaran la noticia, otras personas se sumaron y aseguraron haber sido estafadas con la misma plancha y, también, con otros productos que ha promocionado la 'influencer'.



Muchos dijeron que podría tratarse de una misma persona o empresa que cambia su nombre, ya que la página en la que se venden los productos es muy parecida y, además, el correo de contacto es bastante similar.

Dada la repercusión del tweet, se han contactado varias personas que también aseguran ser víctimas de la famosa plancha que nunca recibieron. #LuisaFernandaWResponda pic.twitter.com/cj3Ykrgeis — Lucía M. 🇦🇹14🌟 (@LuciaMontero) January 20, 2020

Respuesta de Luisa Fernanda W

Tras los señalamientos en su contra, la famosa decidió defenderse. Por medio de su Instagram afirmó que ella nunca tuvo contacto directo con la empresa, pues esta solamente tiene relación con una agencia de influenciadores, de la que ella hace parte.



Dijo que desde el momento en el se enteró le está haciendo seguimiento al tema y que tiene entendido que la página de internet en la que se realizaban los pedidos colapsó, pero que ya estaban trabajando para arreglarla.



“Entiendo que su página colapsó y estaban trabajando en eso. Desde que esto sucedió, mi equipo y la agencia ha estado siguiendo de cerca el tema y presionando para una solución inmediata, ellos han respondido a nuestro cliente/agencia y es por eso que siempre estuvimos a la espera de una solución”, afirmó.



“Sé que esta empresa comenzó a regresar los pagos con pruebas de que es así, no sé en qué tiempo, pero sí sé que ya se están retornando los dineros, desmintiendo las falsas acusaciones que se han publicado”, agregó.

Por último, anunció que tomará acciones legales contra las personas que la difamaron y calumniaron por hacer parte de la presunta estafa.



“Yo, junto a mi equipo legal, tomaré las acciones legales contra todos aquellos que han mentido y calumniado asegurando cosas de mi sin tener conocimiento de lo que realmente estaba pasando, a los que salieron a difamar desde que vieron la oportunidad”, escribió en sus historias de la red social.

Abogado se pronuncia

Luego de que Luisa se defendiera, Caracol Televisión logró hablar con su abogado, Julián Quintana, quien afirmó que su cliente nunca tuvo ningún tipo de contrato con la empresa responsable y que solo quiso recomendar los productos por iniciativa propia.



“No hay ningún quebrantamiento de ninguna ley, ella obviamente está haciendo una promoción a gusto propio, porque le nace, porque quiere ayudar a sus seguidores y no responde a una directriz del fabricante del productor. Es algo que ella lo hace porque, espontáneamente, se le ocurrió recomendar un producto. No está engañando a las personas, no está ofreciendo ningún producto inexistente. Incluso, ella prueba el producto en vivo y muestra que sí funciona”, dijo el abogado.

Quintana también le confirmó al medio que iban a tomar medidas legales contra los que han difamado del buen nombre de Luisa. Además, dijo que ya se encuentran haciendo un "rastreo" en redes para encontrar a las personas que insinuaron o señalaron en su contra.



"Nosotros tenemos un poder general de Luisa con el objetivo de, primero, adelantar acciones de tutela, demandas civiles por el buen nombre y denuncias penales por injuria y calumnia y algunos de ellos por discriminación; porque muchos, por el hecho de ser mujer, la han discriminado diciéndole 'es que como esta es mujer y es bruta entonces no sabe hacer las cosas', todo eso es discriminación y me parece supremamente grave", aseguró.



