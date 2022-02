El 9 de febrero del 2022, la revista 'Vogue', en su edición en inglés, publicó un nuevo perfil sobre una de las mujeres más famosas del planeta, Kim Kardashian. En este, ella se refería a su divorcio de Kanye West, por segunda vez desde que firmaron los documentos que hacen oficial la separación.



La primera vez fue cuando, también por redes sociales, West publicó indignado porque North, la hija mayor del matrimonio, había empezado a aparecer en videos de TikTok. Preguntaba qué opciones legales podía tener si su hija estaba apareciendo en videos sin su permiso.

En esa ocasión, Kim hizo una publicación expresando que “un divorcio es suficientemente difícil y las discusiones en público sobre nuestras diferencias de crianza hacen más daño que cualquier publicación en redes”. La modelo instó también a que mantuvieran las conversaciones sobre sus hijos privadas.



El perfil incluía una sesión fotográfica con los cuatro hijos que la pareja comparte, foto que se volvió viral cuando el rapero la reposteó en su cuenta de instagram, con una descripción en mayúsculas que leía: “Dios vuelve a unir a nuestra familia”. Cuando compartió esta foto, West había eliminado todas las publicaciones previas que tenía en su cuenta.

Desde octubre hay rumores de que Kardashian está saliendo con el humorista de 'Saturday Night Live', Pete Davidson. Sobre él, West ha expresado que nunca le permitirá conocer a sus hijos y que es una serpiente que se ha entrometido en la familia Kardashian West.

Insultos del rapero a otros

Kanye West fue diagnosticado hace unos años con Trastorno de Bipolaridad, para el que debe estar medicado. En el pasado, Kim Kardashian ha expresado que al artista se le dificultaba bastante tomar las pastillas por los efectos secundarios que implicaban.



Varios adjudican a su condición de salud mental la responsabilidad de lo que han llamado un “brote”, la serie de publicaciones que se han vuelto virales en las redes sociales de West. Que además de incluir una súplica a su ex esposa por volver con él, a pesar de que West está involucrado románticamente con la actriz Julia Fox, también lo ha llevado a insultar a la pareja actual de Kim y al rapero Kid Cudi.



En un post, West expresaba que ya no seguiría trabajando en su nuevo álbum, ‘Donda’, con la colaboración de Cudi por la amistad que este último mantiene con Davidson, el reportado nuevo novio de la empresaria Kardashian.

Kim Kardashian tiene en Instagram 188 millones de seguidores. Foto: Angela Weiss. AFP

Además, Kanye publicó pantallazos de una conversación con Pete Davidson, donde este le expresaba que deseaba algún día poder conocer a sus hijos y que pudieran llevarse bien todos. A lo que West contestó que “no conocería jamás a sus hijos”. Además, señaló al comediante de ser el ex novio de Hillary Clinton, la ex candidata presidencial, por la relación de afinidad de Davidson con la política.



Durante el show de medio tiempo del Super Bowl, Kanye fue tendencia en ‘Twitter’ por las discusiones públicas y constantes del rapero, incluso sobrepasando la tendencia sobre el espectáculo que incluía a Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre y Mary J. Blige, algunos de los raperos más exitosos de su generación.



Este episodio se une a otro en que Kanye West vociferó contra Billie Eilish por intentar que Travis Scott quedara mal públicamente. Esto se enmarca en la tragedia de Astroworld en la que fallecieron 8 fanáticos tras estampidas del público y Scott no detuviera el concierto para llamar la atención sobre la emergencia.

En el festival Coachella, Eilish paró su presentación cuando se enteró que uno de los fans presentes estaba teniendo un ataque de asma, para asegurarse de que estuviera a salvo antes de continuar.

Sospechas de algunos fans

Nueva serie de reality de la familia Kardashian Foto: Afiche promocional de Hulu y Disney+

Algunos fans en redes sociales han comentado que más que un escándalo por un brote maníaco del cantante, sospechan que todas estas publicaciones virales, y discusiones públicas pueden tratarse de una estrategia publicitaria dado el próximo lanzamiento del nuevo reality de la familia Kardashian, ‘The Kardashians’ junto a Disney+ y el álbum venidero del rapero.



Ante esto, Kim Kardashian no ha respondido ninguna de las publicaciones de su ex esposo, más que con las palabras de su perfil de Vogue: “Por primera vez, me he escogido a mí misma”.

