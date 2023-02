Todo comenzó con la entrevista que el youtuber español Martin Gonzales (Axel Blade16) le hizo a Ithaisa Suarez, madre de Yeremi, quien recordó todo el acoso que sufrió en redes sociales en el año 2013. Entre los insultos que recibió, expuso una serie de trinos de lo que ella llama el Comando Troll, en donde habría participado la influenciadora Sara Moledo, conocida en redes como Biyin.



(Lea también: ¿Por cuánto tiempo se retirará Auronplay de Twitch?)

“La gente me decía no hagas caso y yo pensaba, ¿y si fuera tu hijo, harías caso? (…) Pues claro que hago caso, porque es mi hijo, es mi sangre, (…) porque lo amo con toda mi alma y no lo tengo aquí” FACEBOOK

TWITTER

La streamer salió a defenderse por medio de su canal de Twich y afirmó que Ithaisa estaba confundida y ella no había hecho trinos al respecto. "Es una señora que me acusa de unas cosas que, no sé, una de dos: o se está equivocando o alguien le está pagando. Llega un punto que ya no sé ni qué creer. Quiero pensar que esta persona se está confundiendo”



En respuesta a la acusación, Ithaisa afirma que nadie le está pagando. “Yo tuve que recibir medicación, se me cayó el pelo por una parte y no lo he vuelto a recuperar y lo pasé muy, muy mal. Duró años, no solo fue en 2013”, expone refiriéndose a todo el acoso que sufrió su familia de parte de lo que ella llama El Comando Troll.



Aunque intentó denunciar en su momento, comenta que no le brindaron ayuda. Aún con todo lo anterior, está dispuesta a pasar página en ese tema y enfocarse en lo que ella determina como importante: obtener justicia para su hijo en el caso de su secuestro. “No quiero nombrar más a la novia de Auron. Hemos tenido una conversación telefónica. Yo la vi bastante mal (…) ,yo no quiero perjudicarla, no era mi intención”, explica la madre en entrevista con EL TIEMPO.

¿Cómo va el caso de Yeremi?

Facebook Twitter Linkedin

Yeremi junto a sua madre Ithaisa Suarez y su hermano Aidan. Foto: Ithaisa Suarez

El 10 de marzo de 2007, Yeremi Vargas desapareció en medio de los juegos con sus primos en un solar de Vecindario (Gran Canaria, España).



Luego de búsquedas intensivas e investigaciones durante nueve años, los agentes dieron con el testimonio de un joven que observó al menor muy cerca de un auto blanco. Cuando el testigo salió de comprar unos productos, Yeremi no estaba y el vehículo salió rápidamente del vecindario.



La descripción del auto concuerda con el Renault blanco perteneciente a Antonio Ojeda Bordón, alias el Rubio. Un vecino del barrio habría testificado ante la Guardia Civil el supuesto secuestro de Yeremi por parte de Agustín González, alias “El Tani”, otro vecino del sector que fue descartado tiempo después.



Ojeda fue detenido en 2015 por delitos sexuales contra otro menor y aunque no se tenían las pruebas suficientes para inculparlo en ese momento por el caso de Yeremi, fue su compañero de celda quien declaró que el Rubio le habría confesado el homicidio del menor.



Con múltiples testigos y pruebas, la Guardia Civil encargada de investigar el caso esperaba que el proceso se adelantara de manera rápida y oportuna. Sin embargo, el entonces juez del caso Manuel Hermo Costoya concluyó que ninguna de las pruebas era suficiente para inculpar a Ojeda y señaló a la madre de Yeremi, Ithaisa Suarez, y a la Guardia Civil de inventarse datos.



Este señalamiento ocasionó que El Consejo General del Poder multara al juez y le enviase una advertencia por escrito por una falta leve de desconsideración con los miembros de la Guardia Civil. Por lo anterior, en septiembre de 2021 se logró reabrir el caso y se sustituyó al juez Hermo Costoya por Mercedez Gutiérrez.



Según Ithaisa, esta nueva jueza se ve más interesada en el caso “y ha pedido al Instituto de Medicina Legal que le den un informe detallado de cómo es el tema de la Cianosis”, una enfermedad que padecía el menor y que ponía su piel de tono azulado. Ithaisa afirma que su condición solo era conocida por sus familiares y médicos, pero fue descrita en la confesión que le hizo Ojeda a su compañero de celda.



Los familiares y el juzgado están a la espera del informe de Medicina Legal que determinará, a partir del historial médico de Yeremi, si su condición era perceptible o no. Esta prueba resulta fundamental para asociar el testimonio que Ojeda le dio a su compañero de celda con el secuestro y homicidio del menor.

Más noticias