Podólogo explica porqué no debería usar zapatos planos

Con la era digital se ha vuelto una costumbre encontrar todo tipo de información, desde temas educativos, económicos y hasta de salud, entre otros. No obstante, este conocimiento se ha reproducido en otros ámbitos de la internet, como las plataformas sociales, donde ya no solo se interactúa y se publican fotos, sino también se puede encontrar fuentes de distintas áreas, incluso de los pies.



A través de las redes sociales, se viralizó el video de un podólogo que explica porqué las personas no deberían usar zapatos planos. Una sorpresa para muchos, ya que este tipo de calzado, al parecer suele ser muy común en cualquier armario.

El usuario de TikTok, David García Segura es un médico de la Universidad de Barcelona, especializado en el estudio y tratamiento del cuidado de los pies, incluyendo su anatomía, enfermedades y demás, según su denominación como podólogo.



Por medio de la red asiática, el experto comparte con sus seguidores y demás visitantes en su perfil varios temas referentes a la salud y cuidado de esta extremidad, además de responder algunas inquietudes de los mismos con respectos a los distintos tipos de zapato en cuanto a uso y salud.



Una de estas reseñas fue sobre el empleo del calzado plano, el cual no tiene muy buena fama entre los médicos de esta de índole, "debido a que no ofrecen un buen apoyo para el arco del pie ni para el talón", según el portal especializado en fisioterapia 'FisioOnline'.



Para explicar sus afectaciones, el experto resuelve las dudas de los internautas con algunos modelos de zapatos reconocidos que suelen ser usados por muchos. En esta ocasión, el turno fue para las 'Converse', unos tenis muy populares entre jóvenes y adultos.



Allí afirmó que la contextura de este, en su presentación bota y la suela totalmente plana, no son zapatos cómodos ni aconsejables para utilizar frecuentemente, al menos no todos los días, ya que describió las afecciones e incomodidades que su horma pueden causar en los pies.



"Vale, primero tenemos esta punta de goma que lo que nos puede provocar son unos dedos en garra, unos hematomas debajo de las uñas, incluso también nos puede provocar juanetes".



Y añade: "Por otra parte, tenemos la suela plana, vale, que no nos ayuda a hacer el movimiento de balancín del pie. En algunos modelos nos encontramos con el calcetín alto, que nos feruliza la articulación del tobillo, por lo tanto, también nos será más costoso el caminar", aclara García.



Por otro lado, también habla de la versión recta y de plataforma, la cual tampoco recomienda, ya que por su altura, "Converse con plataforma es aún peor porque si os fijáis feruliza mucho más el pie".



El creador de contenido sobre salud también tiene otros videos en los que habla de marcas como 'Nike', 'Vans', y 'crocs', conforme a los modelos que los internautas refieren para aclarar sus dudas.

Consejos para la salud y el cuidado de nuestros pies





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

