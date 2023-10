Poderosa oración para perdonar y superar una infidelidad con amor y sabiduría

En los momentos más difíciles que pasa un ser humano durante su existencia, es cuando más debe orar a Dios y postrarse delante de él para que le dé la sabiduría y la fortaleza para perdonar a aquella persona que le hizo daño y le fue infiel.



Es preciso que en esos momentos busque a Dios y pedirle guía para que haga lo correcto y no cometa un error del que se pueda arrepentir.

La adoración a él es una forma de acercarse a Dios y pedirle sabiduría por el sufrimiento provocado por aquella persona que traicionó su confianza y que no valoró el amor que le brindó.



A partir de esta adoración, Dios le dará y guiará en un comportamiento asertivo, compasivo y amoroso frente aquel lo lastimó.



Recuerde realizar el acto de perdón como Jesús enseñó en la oración del Padre Nuestro: “Perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden”.

Para ello, debe orar con disciplina, pasión y devoción, como lo hacía Jesús, quien pasaba largas horas orando pidiendo sabiduría por parte de su padre, por ello a continuación le damos algunas oraciones para perdonar una infidelidad y superarla, según el portal ‘Post Posmo’.



- Padre, en el nombre Jesús, te pido que tu Espíritu Santo obre de una manera sobrenatural sobre mi esposo (a) (puedes indicar su nombre). Lo pongo en tus manos, libre de pecado y sin rencor, esté dispuesto a empezar de nuevo en armonía y respeto. Amén.



- Señor, me pongo delante de tu presencia, sabiendo que tú eres amor, sabiduría, rectitud a través de esta oración. Dame discernimiento Señor, sabiduría que solo viene de ti, haz esta oración parte de mí, quita de mi corazón lo que no te agrada. Dame sabiduría, amor e inteligencia quita de mí lo que no es bueno y haz mía esta oración. Amén.

- No sabemos en qué momento dejamos de hacer lo correcto para entrar en lo incorrecto. Te pido, Señor, que quites de nuestros pensamientos y de nuestro vocabulario la palabra divorcio, no permitas que tomemos consejos de terceras personas, que solo escuchemos nuestro corazón y recordemos los buenos momentos cuando estábamos junto a ti y mi salvador; limpia mi corazón, ya que tú eres el único que lo conoces y sabes cómo me siento, sáname con tu amor misericordioso, ayúdame a ver mi esposo (a) con amor, así como la ves tú. Amén.

