¿No le disminuye la fiebre a su hijo? Realice esta poderosa oración que podría ayudarle

Uno de los momentos más angustiantes para los padres es cuando su hijo presenta alguna enfermedad, ya que siempre se vela por la salud de los más pequeños, quienes pueden llegar a ser muy propensos a diversos virus, por esto muchos buscan a Dios, para que sus niños puedan seguir adelante.



De acuerdo con ‘Mi Biblia’, es importante que antes de realizar la primera oración tenga en cuenta el Salmo 49, ya que varias personas han reportado que su estado mejoró o sanó luego de realizarla, por lo cual es uno de los rezos más simbólicos que se puede encontrar sobre las afecciones.

Salmo 49: 1-20



Oíd esto, pueblos todos; Escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente.



Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia.



Inclinaré al proverbio mi oído; Declararé con el arpa mi enigma.



¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodearé?



Los que confían en sus bienes, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate (Porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás), para que viva en adelante para siempre, y nunca vea corrupción.



Pues verá que aun los sabios mueren; Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas.



Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación; Dan sus nombres a sus tierras.



Más el hombre no permanecerá en honra; Es semejante a las bestias que perecen.

Este su camino es locura; Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos.



Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñoreará de ellos por la mañana; Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada.



Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque él me tomará consigo. Selah No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa; Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria.



Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz.



El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen.



Tras realizar esta oración que le permitirá fortalecer su Fe con Dios y lo que le está pidiendo, rece también el siguiente texto para que la fiebre de su hijo o del niño que está cuidando disminuya o se desaparezca por completo y pueda recuperar su tranquilidad.



Oración para curar o bajar la fiebre

Oh Padre mío, Santo señor, que todo lo puedes, hoy me inclino ante ti para pedirte un inmenso favor, ya que hasta ahora se ha salido de mis manos y no he podido hacer nada más.



Hoy te pido que sanes esta fiebre (diga su nombre si la oración es para usted, o el nombre de la persona que desea sanar), puesto que está generando un profundo dolor y sufrimiento.



Oh Dios, por favor ayúdame, he hecho todo lo posible y hasta ahora no se ha bajado, de verdad te pido que intercedas con tu mano sagrada, para que las cosas vuelvan a la normalidad.



Sé que tú y todo el reino celestial está atento a mis plegarias, por lo que te agradezco todo lo que me has dado, y lo que vendrá después. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo.Amén.

¿Qué puede ocasionar la fiebre?



Cabe recalcar que la fiebre significa que la temperatura del cuerpo está más alta de lo normal, por lo general se puede diagnosticar a una persona con fiebre si presenta 98.6 °F o 37 °C. Además, la elevación de la misma varía según cada persona, esto de acuerdo con ‘Medline Plus’.



Allí se explica que la fiebre no es una enfermedad como tal, sino que es una alerta de que el organismo está combatiendo alguna infección o afección, ya que por medio del aumento de grados se pueden atacar los virus y las bacterias, esto debido a que muchas de estas pueden sobrevivir en una temperatura normal.



Según la página mencionada anteriormente, los antibióticos, vacunas, las medicinas de presión arterial y anticonvulsivos pueden tener a la fiebre como uno de sus efectos secundarios.



Recuerde que antes de darle un medicamento a su hijo debe consultar con un médico especializado para el consumo de los mismos, ya que no es recomendable automedicarse, es importante que tenga una buena hidratación y evitar darle a los niños la aspirina.

