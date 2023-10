¿Problemas en su relación? Realice esta poderosa oración para evitar las peleas

Todas las relaciones pasan por momentos difíciles, unos más complejos que otros, pero entre las peleas se puede herir a la otra persona que más aprecia en su vida, por esto es importante que luego de un momento tenso, se relaje y se tome unos minutos para reflexionar sobre lo sucedido.



Quizás sea un poco molesto realizar una oración luego de un enfrentamiento con su ser amado, por lo que el enojo debe controlarse antes de cometer un error que empeore la situación.

Según la página ‘Glorify’, en la Biblia se pueden encontrar casos de enojo justo, el cual lo impulsa a realizar una acción positiva, pero también está el enojo pecaminoso, llamado así porque nubla la perspectiva y la relación que usted tiene con Dios.



Lo que causa que usted deje de confiar en él, cediendo su tentación a la ira, por lo que antes de iniciar con la oración para restaurar su relación, debería iniciar con esta que le servirá para momentos donde sienta que todo está fuera de control.

Oración para eliminar el espíritu de enojo

En tiempos difíciles, puede rezar estas oraciones. Foto: iStock

Señor, perdóname por las veces que he cedido al enojo, a la malicia, a la ira o a la furia.



Por las veces que he dejado que mis emociones se apoderen de mí y he perdido el control. Ten piedad de mi alma y muéstrame tu bondad.



Dios, sé que a veces parece que enojarse es la respuesta correcta a una situación, esté o no bajo mi control. Pero sé por Efesios 4:31 que más allá de una reacción inicial, el enojo, la amargura y la malicia no son tuyas.



En su lugar, Dios, lléname de tu Espíritu para que pueda exhibir las cualidades que tú deseas. Gálatas 5:22-23 dice que “el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio”.



Anhelo ser más como tú, Señor, y conocer el fruto del Espíritu en mi vida diaria.

En lugar de la ira, dame dominio propio y paz.



Ayúdame a abordar las situaciones individuales con sabiduría y con la cabeza tranquila. Todo esto para tu gloria Señor, Amén.

Una vez usted logre restaurar su paz y deje el enojo o el rencor a un lado, puede pasar a realizar esta oración para pedirle a Dios que lo guíe a usted y a su relación por un camino en el que no haya tantas confrontaciones y puedan restaurar el amor que han sentido el uno por el otro.



Oración para pedir superar las enemistades

Padre de misericordia,

fuente inagotable de amor para cada uno de tus hijos,

fortaleza en la que me refugio, esperanza en mi camino:



Vengo ante ti con humildad, tristeza y un poco de vergüenza

por no lograr relacionarme con mis hermanos con la armonía que Tú deseas.



Lo intentamos una y otra vez

pero es como si el mal volviera a colarse en nuestras relaciones

y no logramos acabar con esa enemistad que en el fondo ninguno queremos.



Experimentamos nuestra impotencia, pero a la vez confiamos en tu poder:

Tú puedes lograr que nos perdonemos, nos valoremos y nos reconciliemos de corazón.



Sólo tú puedes hacer que nos amemos.



Queremos poner también lo que está en nuestra mano:



colaborar al buen ambiente entre nosotros, rezar por nuestros enemigos,

combatir los defectos que deterioran los vínculos, tener paciencia, perdonar.



Y tú harás posible que el Espíritu Santo nos una en un amor más grande y purificado.

Ayúdanos, madre María, en este decisivo combate espiritual.



Haz posible, señor Jesucristo, lo que solos no logramos

y permítenos llegar al paraíso donde todos nos amemos plenamente.Amén.

Oración a San Judas Tadeo para casos imposibles y desesperados

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO