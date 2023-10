Conozca esta poderosa oración para evitar las mentiras, según la Biblia

Las mentiras pueden afectar la confianza que tienen las personas más cercanas hacia usted, cambiando su percepción, además de provocar un sentimiento de tristeza y más cuando proviene de alguien a quien considera importante en su vida, según ‘Evolma Psicólogos’.



En la página citada, se explica que la repetición de estas puede generar un cargo de conciencia en la persona que está engañando a otra, esto también puede tener consecuencias que se reflejan en su personalidad y la relación con los demás.

Las mentiras pueden disminuir su capacidad de interacción con otros, lo separa de la realidad y no le permite ser usted mismo. Muchas veces esta se encuentra relacionada con querer aparentar e impresionar a los demás.



Para las personas creyentes en la tradición cristiana hay prácticas como la oración, que consideran pueden ayudar a reducir las mentiras.



En la Biblia se enseña que la verdad es un valor fundamental en la vida de un creyente, por lo que buscar a Dios puede fortalecer sus valores.



Oración para evitar las mentiras

Padre celestial, me acerco a ti con humildad y sinceridad, reconociendo mi debilidad y mi propensión a la mentira.



Te pido que me ayudes a ser una persona de verdad, que mis palabras reflejen tu luz y tu amor. Líbrame de la tentación de engañar y de manipular la verdad para mi propio beneficio.



Señor, sé que solo a través de tu gracia y tu poder puedo cambiar mi corazón y mi forma de comunicarme.



Te pido que transformes mi mente y mi boca, para que mis palabras sean siempre sinceras y veraces.



Ayúdame a ser un testimonio vivo de tu verdad en este mundo lleno de engaño y falsedad.



Espíritu Santo, te invito a que me guíes y me fortalezcas en este proceso de dejar de mentir.



Ayúdame a reconocer las situaciones en las que soy tentado a engañar y a encontrar la fuerza para resistir esa tentación.



Te entrego mi boca y mi lengua, para que sean instrumentos de bendición y no de maldición.

Esta oración debe realizarla con fe, con sinceridad, para que pueda reconocer que necesita de la gracia de Dios, dejar las mentiras requiere de un proceso largo y de mucho esfuerzo, por lo que es recomendable que busque a un profesional en salud mental o a su guía espiritual.



Si usted lo que realmente busca es alejarse de las personas mentirosas que pueden llevarlo por un camino no deseado, podría probar con esta otra oración que ayudará a quitar de su camino a ese tipo de individuos en su vida, según la tradición cristiana.

Oración para ser libre de las mentiras y el engaño



Padre amado hoy me acerco a ti para hacer esta oración poderosa en el nombre de Cristo Jesús.



Reconozco que por salvarme de alguna situación incómoda he tenido que mentir y en algunas ocasiones ni siquiera me he sentido mal por hacerlo.



Pero hoy tú abres mis ojos y me muestras la verdad, por eso te manifiesto mi más sincera intención de dejar de hacerlo, de ser completamente libre de un hábito que me puede llevar a la destrucción.



Pero no puedo hacerlo solo Señor, necesito que me ayudes con tu fuerza poderosa a tener la valentía que necesito cuando me encuentro ante una oportunidad de mentir, y poder decidir hablar con la verdad.



Padre perdona a mis antepasados si cayeron en este mal hábito. Perdona a mis padres, abuelos y bisabuelos por todas las mentiras que hayan podido decir en sus vidas y hazme libre de toda cadena de maldición, te lo pido en el nombre de Jesús.



Gracias por permitirme acercarme a la verdad y a partir de hoy decido acercarme a Cristo para vivir su camino lleno de transparencia y verdad.



Muéstrame Padre amado a quien debo acercarme para reconocer que me he equivocado y le he mentido. quiero vivir tu palabra y no ser sólo un oidor de ella.



Te adoro mi precioso Dios. Amén.*Oraciones tomadas de Cofradía Cieza y Oraciones Poderosas

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO