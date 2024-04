Poderosa oración para el consuelo en momentos de incertidumbre y tristeza

Cuando se atraviesan momentos de dificultad económica, de salud o se enfrenta a un duelo por la muerte de un ser querido, en los que puede tener sentimientos de tristeza, soledad e incertidumbre, es normal que necesite del apoyo por parte de sus seres queridos.

puede buscar ese consuelo por parte de Dios y de Jesús. Una Pero si usted creyente de alguna religión,Una oración podría brindarle un momento de tranquilidad y paz en medio de la situación que está atravesando.

Debe tener total confianza de que el Señor escuchará sus plegarias y encontrará la manera de hacerle saber que cuenta con su apoyo, recuerde que lo importante es que mantenga la fe en él, incluso en los momentos más felices de su vida.

Oración para pedir consuelo en momentos de tristeza e incertidumbre



Dios, mi corazón está lleno de caos y confusión. Me siento como si me ahogara en mis circunstancias y mi corazón está lleno de miedo y confusión. Realmente necesito la fuerza y la paz que solo tú puedes dar. En este momento, elijo descansar en ti.

Oh Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que sí puedo, y la sabiduría para saber la diferencia; viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez; aceptando las dificultades como un camino hacia la paz; tomando, como hizo Jesús, este mundo pecaminoso como es, no como yo quisiera.

Confiando en que tú harás que todas las cosas se arreglen si me rindo a tu voluntad; para que pueda ser razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz contigo para siempre en la vida eterna.

Señor, cuando mi corazón se sienta abrumado, lléname de tu paz. Guíame hacia ti, mi roca. Guíame a tu palabra que me da fuerza y refugio. Ayúdame a no correr hacia cosas menores. Llévame a correr hacia ti primero. Ayúdame a adquirir el hábito de tomar mi estado abrumado y ponerlo bajo tu voluntad. Gracias, Señor.

